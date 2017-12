„Pažanga Sirijoje su Assadu yra visiškai neįmanoma“, – sakė R. T. Erdoganas spaudos konferencijoje, surengtoje po jo susitikimo su Tuniso prezidentu Beji Caid Essebsi. „Basharas al Assadas yra teroristas.... Mes negalime sakyti, tegu šis žmogus tęsia savo darbą. Tai būtų neteisinga“ dėl sirų, kuriuos jis nužudė, pridūrė Turkijos vadovas. Per visą jau septintus metus trunkantį konfliktą Turkija palaiko Sirijos opoziciją, siekiančią nuversti B.al Assadą, ir kaltina Sirijos lyderį karo nusikaltimais. Ankara kartu su Rusija ir Iranu dabar atlieka svarbų vaidmenį siekiant karo pabaigos. Praėjusią savaitę Sirijos režimo sąjungininkai Rusija ir Iranas susitarė su Sirijos opoziciją remiančia Turkija sausio 29-30 dienomis Rusijos Sočio kurorte prie Juodosios jūros surengti „Nacionalinio dialogo suvažiavimą“. Susiję straipsniai: Erdoganas ragina Trumpą atšaukti sprendimą dėl Jeruzalės Erdoganas: JAV neįstengs primesti Turkijai savo valios net už pinigus Ankstesnis bandymas surengti suvažiavimą Sočyje lapkričio mėnesį buvo nesėkmingas. Sirijos konfliktas 2011 metais prasidėjo antivyriausybinėmis demonstracijomis, bet paskui virto sudėtingu daugiašaliu karu, per kurį žuvo daugiau nei 340 tūkst. žmonių. Keletas bandymų nutraukti karą diplomatinėmis pastangomis buvo nesėkmingi, nesutarus dėl B.Assado ateities.











