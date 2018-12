Sakydamas kalbą Mokslinių ir techninių tyrimų taryboje Ankaroje jis pareiškė, kad esminį vaidmenį užkertant kelią šiam išpuoliui kibernetinėje erdvėje atliko speciali programinė įranga, sukurta Turkijoje. „Programinė įranga „Octopus“, kurią sukūrėme Turkijoje, užkirto kelią kibernetiniam įsilaužimui į ginkluotųjų pajėgų vadavietę“, – rašo dienraštis „Daily Hurriyet“, cituodamas prezidento žodžius. Šalies vadovas pabrėžė, kad šiandien kibernetinės atakos kelia vieną „didžiausių grėsmių nacionaliniam saugumui ir žmogaus teisei į asmeninį gyvenimą“. Pasak R. T. Erdogano, Turkija aktyviai prisideda prie mokslo plėtros ir vykdo „mokslinę veiklą“ visose srityse, įskaitant kosminę. Prezidentas priminė, kad prieš kelias savaites Turkijoje buvo įkurta nacionalinė Kosmoso agentūra. Šį žingsnį jis pavadino istoriniu. „Kosmoso agentūra padės išvesti Turkiją į priešakines pozicijas kosminių tyrimų ir technologijų srityje“, – sakė Turkijos prezidentas.

