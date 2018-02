R. T. Erdogano advokatas Ahmetas Ozelas Stambulo civiliniam teismui pateikė ieškinį 1,5 milijono turkiškų lirų (320,000 eurų) kompensacijai gauti dėl „dvasinės žalos“, kurią padarė opozicinės Respublikonų liaudies partijos (CHP) lyderis Kermalis Kilicdaroglu , pranešė valstybinė naujienų agentūra AA („Anadolu Ajansi“). K. Kilicdaroglu antradienį pareikalavo R. T. Erdoganą pasiaiškinti, ar jis žino, kad jo šeima, tarp jų ir jo vaikai, „milijonus dolerių siunčia į mokesčių rojus“, praneša naujienų agentūra AA. „Ar tavo vaikai milijonus dolerių laiko užjūrio sąskaitose?“ – per CHP susirinkimą parlamente klausė K. Kilicdaroglu. Tokie pasisakymai – šmeižtas prieš prezidentą sakė A. Ozelas, pasak kurio, kaltinimai yra „žeminantys, žeidžiantys ir melagingi“, – praneša AA. Praėjusį mėnesį Turkijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl CHP atstovui Bulentui Tezcanui pateiktų kaltinimų „įžeidus prezidentą“, kai šis R. T. Erdoganą pavadino „fašistiniu diktatoriumi“. Panašus tyrimas buvo pradėtas 2016 metais prieš K. Kilicdaroglu, kai jis tariamai R. T. Erdoganą pavadino „menkaverčiu diktatoriumi“. Per pastaruosius kelerius metus tūkstančiams turkų pateikti kaltinimai tariamai įžeidusių R. T. Erdoganą, bet daugeliu atvejų kalėjimo bausmės nebuvo skirtos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.