„Jei ir toliau bus tylima apie Izraelio tironiją, pasaulis greitai nugrims į chaosą, kur viešpataus banditizmas“, – per vakarienę Ankaroje pareiškė R. T. Erdoganas. Pirmadienį Jungtinėms Valstijoms formaliai perkėlus savo ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę, palestiniečių anklave nusirito nauja audringų demonstracijų ir susirėmimų banga, o Izraelio kariai nukovė 60 protestuotojų. Karštai palestiniečių siekius palaikantis Turkijos lyderis antradienį dėl šių žudynių apkaltino Izraelį „valstybiniu terorizmu“ ir „genocidu“. Penktadienį jis surengs Stambule islamo pasaulio pagrindinės institucijos – Islamo bendradarbiavimo organizacijos (OIC) – pasitarimą. Susiję straipsniai: Krizė gilėja: Turkija liepė Izraelio konsului palikti šalį Vašingtonas: „Hamas“ naudoja JAV ambasados Izraelyje klausimą smurtui pateisinti Trečiadienį R. T. Erdohanas taip pat tvirtino, kad kraujo praliejimas Gazos Ruože rodo, jog „Jungtinės Tautos sužlugo“. Turkija atšaukė savo ambasadorių Tel Avive konsultacijoms bei liepė Izraelio ambasadoriui Ankaroje laikinai išvykti iš šalies. Į šiuos veiksmus Izraelis atsakė nenurodytam laikotarpiui išsiųsdamas iš Jeruzalės Turkijos konsulą.

