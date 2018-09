„Deja, matome, kad pastaruoju metu teikta, ypač iš JAV, didžiulė parama PYD ir SDF pajėgoms yra toliau teikiama. Tokie žingsniai, darantys žalos pusiausvyrai regione ir jo taikai tarp jo tautų, turi būti nutraukti“, – pabrėžė R. T. Erdoganas savo straipsnyje, pirmadienį paskelbtame Rusijos laikraštyje „Kommersant“. Jis pridūrė, kad pastangas „išvaduoti nuo teroristų PYD ir SDF kontroliuojamus rajonus" Turkija laiko laiko itin svarbiomis. „Tikimės ir Rusijos palaikymo kovojant su tokiomis teroristinėmis organizacijomis kaip PKK (Kurdistano darbininkų partija), PYD ir SDF. Manau, kad mūsų šalys, esančios kaimynės, turi laikytis bendro požiūrio į aplinkybes, keliančias grėsmę jų saugumui“, – pažymėjo Turkijos lyderis.

