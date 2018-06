Pranešama, kad toks sprendimas buvo priimtas išvakarėse per už uždarų durų vykusį R. T. Erdogano susitikimą su dešiniojo sparno Nacionalistų judėjimo partijos (MHP) lyderiu Devletu Bahceli, kuris palaikė šalies vadovą praėjusį savaitgalį vykusiuose visuotiniuose rinkimuose.

„Per derybas buvo pasiektas susitarimas, kad nepaprastosios padėties režimas nebūtų pratęstas“, – pranešė „Sabah“.

Be to, leidinys, remdamasis šaltiniais, pranešė, kad per šias derybas buvo aptariama galimybė paskirti MHP atstovų į ministrų postus.

Nepaprastoji padėtis Turkijoje buvo įvesta 2016-ųjų liepą po nesėkmingo bandymo surengti valstybės perversmą. Per neramumus naktį iš liepos 15-osios į 16-ąją Ankaroje ir keliuose kituose miestuose žuvo apie 250 asmenų, dar per 2 tūkst. žmonių buvo sužeisti.

Vyriausybė kaltina musulmonų pamokslininką Fethullah Guleną surengus šį nepavykusį perversmą, o pats JAV gyvenantis dvasininkas jam metamus kaltinimus neigia.