„Yra toks visada vartojamas pasakymas: galime ateiti naktį, be jokio įspėjimo“, – žurnalistams sakė R. T. Erdoganas.

„Toliau taip nebus, mes netoleruosime grasinimų iš šių teroristų grupuočių“, – teigė jis, kalbėdamas apie kurdų kovotojus.

Baltieji rūmai sekmadienį pranešė, kad Turkija „artimiausiu metu imsis ilgai planuotos operacijos“ Sirijos šiaurėje.

Baltieji rūmai taip pat pabrėžė, kad būtent Turkija bus „atsakinga už visus ISIS kovotojus, per pastaruosius dvejus metus suimtus šioje teritorijoje“, vartodami „Islamo valstybės“ (IS) santrumpą.

Pats R. T. Erdoganas užsieniečių džihadistų kovotojų klausimu tvirtino bendradarbiausiantis su Europos šalių vyriausybėmis.

„Yra IS kalinių iš Prancūzijos, Vokietijos, kitų šalių. Jie sako „mes nenorime jų kontroliuoti“. Mes negalime jų prižiūrėti. Ką dėl to galima padaryti? Jie prie to prisidės ir aš nurodžiau mūsų kolegoms taip pat ties tuo dirbti“, – sakė R. T. Erdoganas.

Kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) tikino, kad turkų kariuomenės operacija gali nubraukti ilgus metus sėkmingų operacijų prieš IS, leidusių sunaikinti džihadistų grupuotę, ir sudaryti sąlygas kai kuriems gyviems IS lyderiams sugrįžti į aktyvią teroristinę veiklą.

SDF Sirijos šiaurėje kalėjimuose ir neoficialiose gyvenvietėse laiko tūkstančius IS kovotojų ir jų šeimos narių.

SDF buvo itin svarbios JAV sąjungininkės kovoje su IS džihadistais, tačiau Ankara kurdų kovotojus laiko teroristiniu Turkijos kurdų padaliniu.