„Ši priemonė be mažiausios galimybės suabejoti parodė, kad Izraelis yra sionistiškiausia, fašistiškiausia, rasistiškiausia valstybė pasaulyje“, – sakydamas kalbą savo valdančiosios partijos nariams pareiškė R. T. Erdoganas. Tai vienas griežčiausių jo pastarojo meto puolimų Izraelio atžvilgiu. R. T. Erdoganas tvirtino, jog „nėra skirtumo tarp Hitlerio manijos dėl arijų rasės ir Izraelio supratimo, kad šios senovinės žemės skirtos tik žydams“. „Hitlerio dvasia, nuvedusi pasaulį prie didžios katastrofos, atgimė tarp kai kurių Izraelio lyderių“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Izraelis numušė Sirijos naikintuvą Lavrovas tariasi su Izraeliu dėl Sirijos ir Irano Antrojo pasaulinio karo metais per nacių vykdytą Holokaustą buvo išžudyta maždaug 6 mln. žydų. Nuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atrėžė, kad Turkija tampa "tamsia diktatūra". "Erdoganas žudo sirus ir kurdus, taip pat įkalino dešimtis tūkstančių savo piliečių", - sakoma B. Netanyahu pareiškime. "Valdant Erdoganui, Turkija tampa tamsia diktatūra, o Izraelis nuodugniai užtikrina visų savo piliečių lygias teismas – tiek prieš priimant šį įstatymą, tiek jį priėmus", - pridūrė premjeras. Po triukšmingos Kneseto sesijos priimtu įstatymu valstybine skelbiama hebrajų kalba, o žydų bendruomenių kūrimas vadinamas atitinkančiu nacionalinius interesus. Naujasis įstatymas nepabrėžia lygybės ir Izraelio demokratinio pobūdžio, todėl galima daryti išvadą, kad į pirmąją vietą keliamas šalies žydiškumas, sako analitikai. Tuo tarpu arabų kalbos turėtas valstybinės kalbos statusas panaikintas, pakeičiant jį „ypatinguoju“. Šis klausimas padidino įtampą tarp Izraelio ir Turkijos, vienos iš nedaugelio svarbių musulmoniškų Izraelio partnerių. Ankara gegužės mėnesį dėl protestuotojų žūties prie Gazos Ruožo sienos išsiuntė Izraelio ambasadorių. R. T. Erdoganas laiko save palestiniečių gynėju ir neseniai surengė du musulmoniškų valstybių viršūnių susitikimus, kad būtų pasmerktas JAV sprendimas pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.

