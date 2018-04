„Ei, Netanyahu! Tu esi okupantas. Ir kaip okupantas esi tose žemėse. Tuo pačiu metu esi teroristas“, – pareiškė R. T. Erdoganas, Turkijos pietuose esančioje Adanoje sakydamas kalbą, kurią transliavo televizija.

