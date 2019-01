Visgi R. T. Erdoganas pabrėžė, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas atrodo pasiryžęs grąžinti karius namo ir neturėtų pakeisti savo sprendimo. Sprogimas driokstelėjo trečiadienį amerikiečių pajėgoms, kaip įprasta, patruliavus šiauriniame Sirijos mieste Manbidže. „Ataka Manbidže galbūt buvo siekta paveikti sprendimą išvesti karius, – teigė R. T. Erdoganas. – Kadangi mačiau Trumpo pasiryžimą, manau, kad jis nežengs žingsnio atgal susidūręs su šiuo teroro aktu.“ „Jei bus žengtas žingsnis atgal, tai prilygtų „Daesh“ pergalei", – pareiškė jis, turėdamas omeny džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS). Turkijos lyderis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su vizito atvykusia Kroatijos prezidente Kolinda Grabar-Kitarovič.

