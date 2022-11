Toks žingsnis būtų didelis mūšio lauko pokytis iš dalies okupuotame pietrytiniame Zaporižios regione, kur fronto linija daugelį mėnesį beveik nesikeitė. Nuolatinis elektrinės apšaudymas sukėlė baimę dėl branduolinės katastrofos.

„Pastarosiomis savaitėmis mes gauname informacijos, kad atsirado ženklų, jog jie galbūt ruošiasi palikti (elektrinę)“, – per nacionalinę televiziją sakė „Energoatom“ vadovas Petro Kotinas.

„Pirma, Rusijos žiniasklaidoje pasirodė labai daug pranešimų, kad vertėtų (elektrinę) atlaisvinti ir galbūt jos kontrolę perduoti Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA), – sakė jis, turėdamas omenyje Jungtinių Tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją. – Susidaro įspūdis, kad jie kraunasi lagaminus ir vagia viską, ką tik gali“.

Rusija ir Ukraina, kurioje 1986 metais įvyko didžiausia pasaulyje Černobylio AE avarija, kelis mėnesius viena kitą kaltino apšaudant Zaporižios AE reaktorių kompleksą, kuris nebegamina elektros energijos.

Paklaustas, ar ne per anksti kalbėti apie Rusijos karių pasitraukimą iš elektrinės, P. Kotinas per televiziją atsakė: „Dar per anksti. Dabar to nematome, bet jie ruošiasi (pasitraukti)“.

„Visiems (ukrainiečių) darbuotojams draudžiama kirsti kontrolės punktus ir keliauti į Ukrainos (kontroliuojamą) teritoriją“, – sakė jis.

TATENA vadovas lapkričio 23 dieną Stambule susitiko su Rusijos delegacija aptarti apsaugos zonos aplink didžiausią Europoje atominę elektrinę nustatymo, kad būtų išvengta branduolinės katastrofos. Zaporižios AE anksčiau tiekė maždaug penktadalį Ukrainos elektros energijos.

Rusijos naujienų agentūra RIA kitą dieną po susitikimo citavo užsienio reikalų ministro pavaduotoją Sergejų Riabkovą, kuris sakė, kad sprendimas dėl apsaugos zonos turėtų būti priimtas „gana greitai“.

Penktadienį TATENA pranešė, kad trys Ukrainos atominės elektrinės vyriausybės kontroliuojamoje teritorijoje vėl prijungtos prie elektros tinklo, praėjus dviem dienoms po to, kai dėl Rusijos raketų smūgio jos pirmą kartą per 40 metų buvo priverstos nutraukti darbą.