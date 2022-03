Emocinga Boriso Johnsono akistata su iš Kijevo pabėgusia aktyviste: jūs bijote

Varšuvoje surengtos spaudos konferencijos metu JK ministrui pirmininkui atsakinėjant į klausimus, Antikorupcijos centro vykdomoji direktorė, žurnalistė Daria Kaleniuk paėmė mikrofoną ir pasakė: „Kalbate apie Ukrainos žmonių stoicizmą, bet Ukrainos moterys ir vaikai yra išsigandę dėl iš dangaus krintančių bombų ir raketų. Ukrainiečiai desperatiškai prašo Vakarų apsaugoti mūsų dangų. Prašome nustatyti neskraidymo zoną, kuri, kaip teigiate, pradėtų Trečiąjį pasaulinį karą, bet kokia yra alternatyva? Stebėti?“

Ji pažymėjo, kad kirsti sieną iš Ukrainos tampa „nebeįmanoma“.

„Ministre pirmininke, atvykote į Lenkiją, nevykstate į Kijevą, nevykstate į Lvivą, nes bijote. NATO bijo Trečiojo pasaulinio karo, bet jis jau prasidėjo“, – pridūrė D. Kaleniuk.

"We are crying, we don't know where to run"