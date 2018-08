Beveik 600 į plastiką suvyniotų paketų su kvaišalais buvo aptikti dresuoto šuns, tikrinant antradienį sudužusį autobusą, sakė nacionalinio kovos su narkotikais policijos biuro direktorius generolas Carlosas Alulema. Jis sakė žurnalistams, kad anksčiau šiais metais trijuose autobusuose iš Kolumbijos „panašiomis aplinkybėmis buvo rasta daugiau kaip 400 kg kokaino ir 600 kg marihuanos“. Per šių dviejų Pietų Amerikos šalių sieną narkotikų kontrabandininkų gaujos dažnai gabena kvaišalų siuntas, kurių galutinis kelionės tikslas paprastai būna Jungtinės Valstijos. Kolumbijos prokurorai ketvirtadienį sakė, kad iš autobuso buvo ištraukta 80 kg kokaino. Tačiau Ekvadoro prokurorė Ruth Palacios per spaudos konferenciją sakė, kad transporto priemonėje „rasta vien marihuanos“. Kolumbija trečiadienį pranešė, kad 19 iš 23 aukų buvo jos piliečiai. R. Palacios nurodė, kad pareigūnai apklaus 22 sužeistus keleivius, daugiausiai kolumbiečius, siekdami nustatyti, „kas yra atsakingas“ už narkotikų kontrabandą. „Tuomet bus nustatyta, kas pasiliks ir kam bus leista išvykti“, – pridūrė prokurorė. Antradienį šis autobusas susidūrė su visureigiu netoli kito, apvirto ir rėžėsi į tris namus. Ekvadoro kelių policijos pulkininkas Julio Barba sakė, kad vairuotojas „tikriausiai per dažnai naudojo stabdžius... dėl to stabdžių sistema perkaito ir transporto priemonė tapo nevaldoma“. Per avariją buvo sužeistas vienas iš dviejų autobuso vairuotojų; jam skirtas areštas. Ekvadoro keliuose įvyksta daug pražūtingų avarijų: kiekvieną dieną per eismo įvykius šalyje žūva vidutiniškai septyni žmonės, o dar 80 sužeidžiama.

