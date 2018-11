„Pasakėme ponui J. Assange'ui: iki šiol, kiek mums žinoma, iš jokios šalies nebuvo gautas prašymas dėl ekstradicijos“, – valstybiniam radijui „Radio Public“ sakė Ekvadoro užsienio reikalų ministras Jose Valencia. 47 metų australas Ekvadoro ambasadoje Londone slepiasi nuo 2012-ųjų. Tačiau pastaraisiais mėnesiais Kitas vis aiškiau rodo, kad ketina nebeteikti jam prieglobsčio. J. Valencia sakė, kad J. Assange'o gyvenimas ambasadai šaliai jau atsiėjo apie 6 mln. JAV dolerių. „WikiLeaks“ įkūrėjas baiminasi, kad bus išduotas Jungtinėms Valstijoms ir teisiamas už tūkstančių įslaptintų Amerikos vyriausybės dokumentų nutekinimą. Susiję straipsniai: Assange'as bylinėsis su Ekvadoro vyriausybe dėl jo pagrindinių teisių suvaržymo Nauji dokumentai patvirtina Ekvadoro planus perkelti Assange'ą į Rusiją Į Ekvadoro ambasadą jis atėjo po to, kai Didžiosios Britanijos teisėjas nusprendė, kad australas turi būti išduotas Švedijai, kur 2010 metais jam buvo iškelta byla dėl įtariamo išžaginimo ir lytinės prievartos. Pernai Švedija nutraukė tyrimą J. Assange'o atžvilgiu, bet britų policija vis dar siekia jį areštuoti, nes „WikiLeaks“ įkūrėjas nepasirodė teisme ir tokiu būdu pažeidė paleidimo už užstatą sąlygas. Jo advokatas Carlosas Poveda praėjusį mėnesį sakė, kad J. Assange'as pasiruošęs pasiduoti britų policijai, jei gaus garantijas, kad nebus išduotas. „Anglija prašo jo stoti prieš Britanijos teismus ir atsakyti už tai, kad pažeidė paleidimo už užstatą sąlygas“, – sakė užsienio reikalų ministras. „Nematome, kad britai keistų savo požiūrį. Jie toliau reikalauja, kad jis stotų prieš teismus, ir sako, jog neleis jam išvykti į kitą valstybę“, – kalbėjo J. Valencia. Ekvadoras nurodė, kad Britanija jį informavo, jog bausmė už tai, kad buvo pažeistos paleidimo už užstatą sąlygos, nebus ilgesnė nei 6 mėnesiai. J. Assange'as padavė į teismą Ekvadorą, tvirtindamas, kad šalis, apribojusi jo prieigą prie interneto, pažeidžia jo teises. Praėjusią savaitę Ekvadoro teismas atmetė „WikiLeaks“ įkūrėjo ieškinį, tačiau J. Assange'as apskundė šią nutartį. Kitas kovo mėnesį patvirtino, jog suvaržė J. Assange'o galimybes naudotis internetu ir mobiliuoju ryšiu. Savo sprendimą Kitas motyvavo tuo, kad australas nesilaikė „rašytinio įsipareigojimo“ nesikišti į Ekvadoro užsienio politiką. Protokole dėl J. Assange'o apgyvendinimo atstovybėje sąlygų, kurį paviešino Ekvadoro portalas „Codigo Vidrio“, o Kitas nepaneigė šio dokumento egzistavimo, perspėjama, kad jei bus toliau nesilaikoma šių įsipareigojimų, prieglobstis nebebus teikiamas.

