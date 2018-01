Ministrė Maria Fernanda Espinosa nurodė, kad Ekvadoras „svarsto tarpininko galimybe“ išspręsti „nepagrįstą“ penkerių metų aklavietę. J. Assange'as į Ekvadoro ambasadą Londone persikraustė prieš penkerius metus, kad išvengtų suėmimo už jam metamus kaltinimus išžaginimu; dabar jie jau panaikinti, tačiau jis toliau lieka ambasadoje, nes baiminasi, kad bus išduotas JAV ir ten stos prieš teismą už „WikiLeaks“ paviešintus nutekintus slaptus JAV dokumentus.

