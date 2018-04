Šešiais balsais prieš penkis teisėjų priimtas sprendimas reiškia, kad L. I. Lula da Silva, buvęs visų populiariausias Brazilijos vadovas ir spalio 7-ąją vyksiančių prezidento rinkimų favoritas, gali būti suimtas artimiausiomis dienomis.

