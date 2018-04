Gavęs Sirijos ir jos sąjungininkės Rusijos prašymą ištirti šiuos įtarimus, „OPCW sekretoriatas prašo Sirijos Arabų Respublikos atlikti būtiną pasiruošimą tokiam dislokavimui“, – sakoma Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos pranešime. „Komanda ruošiasi netrukus vykti į Siriją“, – priduriama jame.

