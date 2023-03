Ekspertė – apie išjuoktą Lavrovą: turėjo išgirsti net Maskvoje

„Karas buvo pradėtas prieš mus, pasinaudojant Ukrainos žmonėmis“, – kalbėjo S. Lavrovas. Šį jo teiginį palydėjo žiūrovų juokas ir pasipiktinimo šūksniai.

Tas vaizdo įrašas jau peržiūrėtas daugiau nei milijoną kartų ir yra gausiai komentuojamas.

„Tai ir juokinga, ir gėdinga“, – įvertino Konstantinas Soninas, iš Rusijos kilęs ekonomistas, Čikagos universiteto Hariso viešosios politikos mokyklos profesorius.

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”