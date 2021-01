Net jo bendražygiai, Kremliaus kritikai, įspėjo 44-erių metų aktyvistą, kad jam pernelyg pavojinga grįžti į Rusiją iš Berlyno, kur jis kelis mėnesius buvo gydomas po mėginimo jį nunuodyti nervus paralyžiuojančia medžiaga, – dėl šio išpuolio A. Navalnas ir Vakarų šalių sostinės kaltina Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

Tačiau A. Navalnas, įsitikinęs, jog politine jėga jis galįs išlikti tik būdamas šalies viduje, ignoravo jų patarimus.

Jo dramatiškas sugrįžimas privertė Kremlių užsiimti gynybinę poziciją. Įtampa visiškai nepageidaujama dabar, kai rudenį laukia rinkimai ir tikimasi per juos įtvirtinti kontrolę.

„A. Navalno planas yra labai paprastas – tapti didžiausiu V. Putino galvos skausmu ir savo drąsa įkvėpti politinį aktyvumą, – sakė Fiodoras Krašeninikovas, politinis konsultantas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliaus kritiku. – Jeigu jis būtų nusprendęs negrįžti, V Putinas būtų galėjęs švęsti pergalę.“

Rėmėjų teigimu, tokia strategija gali suveikti, net jeigu A. Navalnas būtų įkalintas ne vieniems metams, kas, jų manymu, visiškai tikėtina.

Pagrindinis Rusijos lyderio oponentas tikisi, kad jam pavyks suburti į gatves pakankamai šalininkų šiais metais ir parodyti, kad jie neįbauginami. Tuo pat metu jis viliasi, kad Vakarai, įgavę naują energijos pliūpsnį po JAV prezidento Joe Bideno inauguracijos, darys išorinį spaudimą Kremliui.

Tai rizikingas lošimas.



Kalės ilgai

Kremlius šiuo metu yra pasiryžęs laikyti A. Navalną kalėjime bent kelerius metus, jei ne ilgiau, atsisakydamas ankstesnių praktikų, kai jį pasodindavo ne daugiau kaip kelioms savaitėms, teigia du šaltiniai, artimai susiję su vadovybe, nepanorę atskleisti savo tapatybės dėl neviešo pobūdžio diskusijų.

Per vasario 2 d. numatytą pirmąjį teismo posėdį A. Navalnas gali būti nuteistas pusketvirtų metų, dar dešimt įkalinimo metų jam gresia kitoje byloje.

Anot minėtų šaltinių, kietesnę liniją pakurstė Kremliaus įsitikinimas, esą A. Navalnas veikia Vakarų vyriausybių vardu – šį kaltinimą jis neigia. Tuo pat metu tebesitęsiantys protestai Baltarusijoje, nepaisant Rusijos remiamo autoritarinio režimo vadovo Aliaksandro Lukašenkos žiaurių pastangų juos numalšinti, sustiprino susirūpinimą dėl visuomenės protestų, sako jie. Valdžia tikisi, kad A. Navalno itin personalizuotas judėjimas praras kryptį, kai jis bus kalėjime.

Kol kas to neįvyko. Naujas vaizdo įrašas, kurį jis su savo komanda antradienį išplatino per „YouTube“ kanalą, vaizduojantis prabangius rūmus prie Juodosios jūros, kurie, jų tvirtinimu, priklauso V. Putinui, per pirmąsias dvi dienas buvo peržiūrėtas daugiau nei 40 mln. kartų, – rekordinį kiekį. Kremlius neigia, kad tie rūmai priklauso V. Putinui.

Aktyvistas ir jo sąjungininkai viliasi, kad jo byla sustiprins visuomenės nepasitenkinimą, kuris jau dabar kunkuliuoja. 4 proc. sumažėjus realiosioms pajamoms ir tebegaliojant dėl koronaviruso pandemijos įvestiems karantinams, V. Putino reitingai pernai vienu metu smuko iki rekordinių žemumų. Jie nusitaikę į rugsėjį vyksiančius parlamento rinkimus kaip progą nusiųsti signalą apie platų gyventojų nepasitenkinimo mastą.

Pernai rudenį „Levada Center“ atlikta apklausa nustatė, kad 20 proc. rusų pritaria A. Navalno veiklai, nepaisant negatyvaus jo nušvietimo valstybinėje žiniasklaidoje. Pusė respondentų išsakė priešingą nuomonę.



Parama V. Putinui

„Skubių žingsnių nebus, bet režimo erozija neabejotinai paspartės, – sakė F. Krašeninikovas. – Tokia stresinė situacija privers V. Putiną ir jo aplinką daryti klaidų.“

Žinoma, Kremliaus kritikų ilgametės prognozės, esą paramos V. Putinui burbulas jau greit sprogs, vargu ar pasiteisins. Apklausos rodo, kad parama prezidentui išlieka stipri.

Vienas iš pirmųjų išbandymų oponentų laukia šeštadienį, kai A. Navalno sąjungininkai planuoja surengti mitingus dešimtyse miestų.

Valdžia jau perspėjo, kad neišduos leidimų akcijoms, ir jau sulaikė mažiausiai vieną mitingų organizatorių, bet to, ji ėmėsi blokuoti svetaines, reklamuojančias mitingus.

Nors konfrontacija su A. Navalnu gali išprovokuoti visuomenės pyktį dėl užsitęsusio V. Putino valdymo, ji gali pasitarnauti Kremliaus pastangoms išardyti atkakliausią opozicinį judėjimą. Pastarasis išbandymas – nuvedęs iki milijardieriaus Michailo Chodorkovskio įkalinimo 2003 metais, šiam susivaidijus su V. Putinu, – nusiuntė signalą, kad jis netoleruos jokio savo valdžios ignoravimo.

„Rusijoje dabar yra veiksmingiau kovoti su režimu iš kalėjimo nei tremtyje, – sakė M. Chodorkovskis, kuris buvo priverstas palikti Rusiją 2013 metais atlikęs įkalinimo bausmę. Jo byla taip pat pamokoma: jis taip pat grįžo iš užsienio žinodamas, kad bus sulaikytas, bet neįvertino Kremliaus ryžtingų užmojų.

„Maniau, kad būsiu pasodintas daugiausia trejiems-ketveriems metus, o kalėjime praleidau ištisus dešimt metų“, – sakė jis.



Kova prieš kitaip mąstančius

Kremlius išsireikalavo įvesti teisines pataisas, į kurias buvo įtrauktos naujos sankcijos kritikams, taip pat galimas užsienio socialinės žiniasklaidos, tapusios pagrindiniu organizaciniu įrankiu, blokavimas.

A. Navalno rėmėjai kol kas nepademonstravo tokios tvirtybės kaip aktyvistai Baltarusijoje, kurie mėnesių mėnesius tęsia protestus, nepaisydami mušimų ir areštų. Vakarų kritika apsiriboja retorika. Aukšto rango Europos diplomatas vasarį vyksta į Maskvą – tai pirmasis tokio pobūdžio vizitas per ketverius metus, – nepaisydamas raginimų iš kai kurių šalių sostinių jį atidėti.

Vis dėlto Vokietijos kanclerė Angela Merkel ketvirtadienį atnaujino raginimus nedelsiant paleisti A. Navalną, užsimindama, kad jo atvejis grįžta į darbotvarkės sąrašo viršų daugelyje Vakarų šalių. Jos komentarai pakurstė nežymų rublio vertės smukimą, investuotojams sunerimus dėl galimų sankcijų, pažymi „Rabobank“.

„Neįtikėtina, kad V. Putinas gali taip išsigąsti vieno žmogaus, – šią savaitę senatoriams sakė JAV prezidento Joe Bideno nominuotas kandidatas į valstybės sekretoriaus postą Antony Blinkenas. – Mano nuomone, tai daug pasako, ir pono Navalno balsas, manyčiau, yra milijonų rusų balsas, ir jų balsas turi būti išgirstas.“