Ekspertas: Putinas ne tiek pasveikino Lukašenką, kiek įteikė jam reikalavimų sąrašą

Apie visoje Baltarusijoje įsiplieskusius protestus, kuriuos paskatino akivaizdūs rinkimų klastojimo įrodymai ir oficialiai paskelbti skaičiai ir kurie išaugo iš prieš prezidento rinkimus išreikštos precedento neturinčios paramos kampanijos opozicijos kandidatei Sviatlanai Cichanouskajai, V. Putinas nepasakė nieko. Jis nieko neužsiminė ir apie vėliau sekusį žiaurų protestų malšinimą.

Pietinė Rusijos kaimynė Ukraina atkreipė dėmesį į neramumus ir paskatino siekti „dialogo“, o Europos Sąjunga pasmerkė protestuotojus iki kraujo žalojančių pareigūnų smurtą.

Tačiau Maskva iš esmės laikėsi tyliai, akivaizdžiai laukdama ir norėdama pamatyti, kaip klostysis kova tarp ketvirtį amžiaus valdančio autoritarinio lyderio ir vis gausėjančio skaičiaus piliečių, besipriešinančių nesubaigiančiam A. Lukašenkos valdymui.

„Maskva, kaip ir dauguma kitų, manė, kad A. Lukašenka savo poste liks dar daugelį metų. Tačiau dėl to Maskva atsiduria sudėtingoje situacijoje. Iš to nedaroma didelė problema, nes pirmiausia reikia padaryti išvadas“, – RFE/RL aiškino Markas Galeotti, Londone esančio Karališkųjų ginkluotųjų pajėgų instituto Rusijos saugumo tarnybų ekspertas.

Per 26 A. Lukašenkos valdymo metus Baltarusijos ekonominis stabilumas buvo grindžiamas milijardais eurų de facto Rusijos subsidijų, įskaitant pastovų žaliavinės naftos tiekimą. Šią naftą Minskas pirkdavo su nuolaida ir perdirbdavo, kad galėtų toliau eksportuoti į Europą kaip naftos produktą.

Tačiau augo spaudimas A. Lukašenkai, kad šis mainais pasiūlytų daugiau. 2018-aisiais Maskva ėmė didinti energijos kainas, jog jos galiausiai atitiktų rinkos kainą eksportui, tokiu būdu atkirsdama gyvybiškai svarbią priemonę, atgaivinusią Baltarusijos ekonomiką, ir stumtelėjo ją į staigų nuosmukį, su savimi nusinešusį A. Lukašenkos reitingus, o galiausiai šį reiškinį papildė visuomenės įniršis dėl neadekvačios valdžios reakcijos į koronavirusą.

Dar prieš dabartinę protestų bangą autoritarinio režimo vadovas juto rimtą Maskvos spaudimą dėl sąjunginės valstybės su Rusija, kurios susitarimas dokumentuose iš esmės egzistavo nuo dešimtojo dešimtmečio. Šis susijungimas turėjo įvykti mainais į kompensaciją už žlugdantį energijos kainų šuolį.

V. Putino sveikinimo žinutė ragino vykdyti glaudesnę integraciją į sąjunginę valstybę ir stiprinti bendradarbiavimą Nepriklausomų valstybių sandraugos, Eurazijos ekonominės sąjungos ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos – regioninių politinių, ekonominių ir karinių organizacijų – formatu. Tokiam scenarijui politiškai nusilpusiam Lukašenkai gali būti vis sunkiau pasipriešinti. Apžvalgininkų teigimu, glausta žinutė atrodė panašesnė į būtinų atlikti darbų, kurie sustiprins ryšius su Rusija, sąrašą, o ne į šiltą sveikinimą.

„V. Putinas ne tiek pasveikino A. Lukašenką, kiek pateikė jam pakartotines sąlygas dėl įsipareigojimų ir integracijos“, – „Twitter“ rašė Maskvos Carnegie centro direktorius Dmitrijus Treninas

