Medžiaga, paviešinta Kongresui atliekant apkaltos tyrimą, atskleidžia didžiules aukščiausio rango JAV diplomatų pastangas. Jie norėjo viešo V. Zelenskio pažado ištirti, ar Ukraina kišosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus, siekdama padėti Hillary Clinton, ir ar buvęs viceprezidentas Joe Bidenas netinkamai sukliudė atlikti tyrimą dėl pinigų plovimo vienoje įmonėje, kurioje jo sūnus Hunteris buvo vienas iš valdybos narių.

Šios dvi diskusijų temos, populiarios tarp JAV konservatorių sąmokslo teorijų kūrėjų, nėra paremtos jokiais tvirtais įrodymais. J. Bidenas gyrėsi privertęs buvusį Ukrainos prezidentą Petro Porošenką atleisti tuometinį generalinį prokurorą Viktorą Šokiną, pagrasinęs sukliudyti šaliai gauti 1 mlrd. JAV dolerių paskolą. Tačiau nėra jokios informacijos, paremiančios V. Šokino ir prezidento D. Trumpo teiginius, kad J. Bidenas taip pasielgė, norėdamas sustabdyti įmonės „Burisma“ tyrimą.

Kaip rodo paviešinti susirašinėjimai, JAV diplomatai stengėsi priversti V. Zelenskį padaryti pirmiau minėtas teorijas įtikinamas. JAV ambasadorius Europos Sąjungoje Gordonas Sondlandas parašė JAV specialiajam pasiuntiniui Ukrainai Kurtui Volkeriui, kad D. Trumpas nori, jog V. Zelenskis padarytų pareiškimą.

K. Volkeris šį prašymą perdavė V. Zelenskio padėjėjui Andrejui Jermakui ir kreipėsi patarimo į kitus amerikiečius, kad „galėtų tinkamai patarti V. Zelenskiui, ką reikia sakyti“. Ukrainos prezidentui jis pasiūlė tokį sakinį: „Ketiname pradėti ir užbaigti skaidrų ir nešališką visų faktų bei epizodų, įskaitant susijusius su „Burisma“ ir 2016 m. rinkimais, tyrimą, kad tokia problema nepasikartotų ateityje.“

V. Zelenskis pareiškimo nepadarė, o ir negalėjo dėl teisinių ir politinių priežasčių. Ukrainos prezidentas neturi įgaliojimų pradėti tyrimus. Tai nepriklausomo prokuroro darbas. Be to, jis prižadėjo rinkėjams, kad pamirš savo pirmtakų korumpuotą praktiką ir nesikiš į teisingumo sistemos darbą. Savo poziciją jis pakartojo per rugsėjo mėnesį Niujorke surengtą spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo kartu su D. Trumpu. (Praėjusią savaitę dabartinis Ukrainos generalinis prokuroras pareiškė ketinantis peržiūrėti „Burisma“ bylą ir kelias kitas.)

Tuomet kodėl, remiantis korespondencija, A. Jermakas nusprendė paklusti neįprastam JAV reikalavimui mainais į konkrečią datą, kada Ukrainos prezidentas galės vykti vizito į Baltuosius rūmus? Tokie veiksmai prieštarauja A. Jermako teiginiams, pasakytiems vienam Ukrainos naujienų portalui duoto interviu metu, kad jis priešinosi ir nurodė D. Trumpo advokatui Rudy Giuliani, jog visi V. Zelenskio administracijos tyrimai bus skaidrūs ir „neprasidės bei nesibaigs“ telefono skambučiu.

Greičiausiai A. Jermakas D. Trumpo komandą vedžiojo už nosies. Aiškus neigiamas atsakymas būtų sugriovęs V. Zelenskio planą užsitikrinti JAV paramą derybose su Rusija dėl taikos, tarpininkaujant Vokietijai ir Prancūzijai. Amerikiečiams nurodžius V. Zelenskio susitikimo su D. Trumpu datą, Ukrainos lyderis galėtų pasakyti ką nors neįpareigojančio apie kišimąsi į rinkimus ir „Burisma“, nebūtinai pažadėdamas atlikti tyrimą. Tuomet jau būtų per vėlu atšaukti vizitą į Baltuosius rūmus.

Kad ir kaip ten būtų, JAV diplomatai šiame skandale prisidirbo labiausiai. Jiems nepavyko įsiteikti karšto būdo prezidentui D. Trumpui, be to, jie buvo sučiupti bandant priversti kitos šalies vadovą pasielgti netinkamai ir, regis, nė kiek nesuko galvos dėl vietos politinių padarinių.

Tai ne pirmas kartas, kai kišimasis į Ukrainos reikalus atsirūgo JAV valdininkams. 2014 m. pradžioje Victoria Nuland, vyresnioji pareigūnė Baracko Obamos eros Valstybės departamente, buvo nufilmuota planuojanti personalo pokyčius Ukrainos vyriausybėje, kuriai tuo metu vadovavo itin kritikuojamas prezidentas Viktoras Janukovyčius.

Jos planas neišdegė, tačiau įrašas, kuriame užfiksuota, kaip V. Nuland sako nešvankų komentarą apie Europos Sąjungą, atsidūrė „YouTube“ (tikriausiai ne be Rusijos pagalbos). V. Nuland buvo priversta atsiprašyti Europos.

J. Bidenas, ėjęs viceprezidento pareigas valdant B. Obamai, taip pat nekompetentingai kišosi į Ukrainos reikalus. V. Šokino atleidimas yra tik vienas pavyzdys.

J. Bideno tikslas neva buvo nušalinti prokurorą, kurio vienodai nemėgo tiek Ukrainos kovotojai su korupcija, tiek šalies sąjungininkai Europoje, tačiau P. Porošenka V. Šokiną pakeitė savo artimu sąjungininku Jurijumi Lutsenko. Naujojo prokuroro dėka prezidentui ir jo sąjungininkams pasidarė dar lengviau kištis į tyrimus.

Ši nešvari istorija turėtų Amerikos diplomatams šį tą pasakyti: ne jų reikalas, kas paskiriamas į kokį postą Kijeve, ir ne jiems spręsti, ką turėtų sakyti Ukrainos prezidentas (net jei tai puikiai skambėtų kampanijos metu). Ši šalis gali būti vertinga JAV sąjungininkė sudėtingame regione. Ji įrodė savo gebėjimą pasipriešinti Rusijos spaudimui esant sudėtingoms situacijoms. Tačiau santykiai bus naudingi abiem šalims tik jei amerikiečiai praktikuos, ką propaguoja. Pavyzdžiui, teisinės valstybės principus ir visuomenės gerovės viršenybę prieš politinę naudą.

Vakarai turi daugybę teisėtų būdų neleisti Ukrainai išklysti iš doros kelio, įskaitant konkrečius ir skaidrius politikos reikalavimus, kuriuos JAV, Europa ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) taiko skirdami pagalbos paketus. Kaip paskelbtoje korespondencijoje nurodo pats G. Sondlandas, Ukrainai reikia padėti tapti mažiau korumpuota ir labiau taisyklėmis paremta šalimi. Toks turi būti tikslas. Nešvarūs politiniai žaidimai, kuriuos pastaruosius keletą metų žaidžia JAV pareigūnai, jo pasiekti nepadės.

Leonidas Beršidskis yra „Bloomberg Opinion“ Europos apžvalgininkas. Jis yra Rusijos verslo dienraščio „Vedomosti“ įkūrėjas ir redaktorius bei nuomonių svetainės „Slon.ru“ steigėjas.