Ekspertas apie skaudų smūgį Baltarusijai: stebiuosi, kad taip nutiko tik dabar

RFE/RL Baltarusijos tarnybai „Baltarusijos kibernetinių partizanų“ atstovė sakė, kad jie reikalavo į laisvę paleisti penkiasdešimt „politinių kalinių“, o mainais žadėjo atrakinti geležinkelių sistemas. Programišiai reikalavo, kad „Baltarusijos geležinkeliai“ atsisakytų gabenti Rusijos pajėgas, kurios galėtų būti pasitelktos atakai prieš Ukrainą.

Atstovė taip pat sakė, jog grupė turi pakankamai galimybių (ir sąmoningai renkasi kol kas jomis nesinaudoti) išjungti geležinkelių signalų sistemą ir taip sudaryti sąlygas tragiškiems traukinių susidūrimams.

Šių teiginių autentiškumo patikrinti nėra galimybių. Sausio 25 dieną grupė tviteryje pasidalijo nuotraukomis dokumentų ir momentinių nuotraukų, kurie atskleidžia programišių galimybes pasiekti „Baltarusijos geležinkelių“ sistemas.

We were challenged by the media to provide more proofs for hacking the Belarus Railway. For some internal assets and docs - read below