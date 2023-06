Ekspertas – apie Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimą: okupantai patys sau pridarė bėdų

Rusija vėl imsis branduolinio šantažo

„Rusai bando didinti spaudimą mūsų šalies vadovybei pasitelkiant tarptautinę bendruomenę. Nes susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę kils pavojus Zaporižės atominės elektrinės saugumui.

Vandens lygis nukris žemiau aušinimo kontūro lygio, teks stabdyti visus 6 atominės elektrinės reaktorius, pati jėgainė pereis į režimą, kuris gana komplikuotas. O tai vienas spaudimo mūsų šalies vadovybei būdų, kad šis karinis konfliktas būtų įšaldytas ir neprasidėtų mūsų planuojamas kontrpuolimas“, – Ukrainos naujienų kanalui „24 kanal“ kalbėjo karybos ekspertas atsargos pulkininkas Romanas Svitanas.



Ekspertas primena, kad prieš pusmetį šie sabotažo scenarijai buvo plačiai aptarinėjami. Tuomet kalbėta apie rusų turimus svertus, kaip pasitelkiant tarptautines institucijas būtų galima šantažuoti Ukrainos vadovybę, verčiant ją sėsti prie derybų stalo ir sutikti su Rusijos siūlomomis sąlygomis sudaryti paliaubų susitarimą atsisakant okupuotų šalies teritorijų.

Tuomet kalbėta apie du galimus scenarijus: sabotažo aktas Zaporižės atominėje elektrinėje, į kurį būtų priversta reaguoti tarptautinė bendruomenė, o po to – bandymas susprogdinti Kachovkos hidroelektrinę.

Buvo aišku: rusai hidroelektrinę susprogdins

Atsargos pulkininkas R. Svitanas teigia, jog kitas tikslas, kurio siekta susprogdinant hidroelektrinę bei užtvindant didžiules teritorijas – sutrukdyti Ukrainos kariuomenės judėjimui.

„Siekiama, kad mūsų kariai Chersono regione negalėtų persikelti per Dniepro upę“, – teigė karybos ekspertas.

Jis pastebėjo, kad iš užtvankos veržiantis milžiniškam vandens kiekiui, jis didesnių problemų ukrainiečiams neturėtų sukelti.

🚨#UPDATE: simulation models shows what the flooding of the Kherson region below the Nova Kachovka dam will likely look like. pic.twitter.com/xbSAiL1bnG