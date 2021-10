Ekspertai siūlo Italijos vyriausybei vėl atverti diskotekas

Diskotekose vidaus erdvėse būtų leidžiamas 35 proc. užimtumas, lauko erdvėse – 50 proc. Diskotekose galėtų linksmintis Žaliąjį pasą turintys, t. y. paskiepyti, COVID-19 persirgę ar neigiamą testą turintys asmenys. Be to, išskyrus šokių aikštelę, būtų reikalaujama dėvėti kaukes.

Šis planas bus pateiktas vyriausybei, kuri tada spręs, ar atverti diskotekas – vieną paskutiniųjų dėl pandemijos vis dar uždarytų erdvių. Kartu ekspertai pabrėžia, kad klubuose, diskotekose ir šokių baruose kyla didžiausia rizika užsikrėsti koronavirusu. Kada atverti diskotekas, spręs vyriausybė.

Diskotekų organizatoriai nėra patenkinti pasiūlymu. „Svarbu, kad vėl atsidarytume, tačiau nurodytomis sąlygomis kaštai yra per dideli“, - sakė Maurizio Pasca iš profsąjungos „Silb“. Be to, ekspertų nuomonė esą dar automatiškai nereiškia, kad sprendimas bus teigiamas: jau birželį buvo rekomenduojama atverti diskotekas, tačiau tai neįtikino valdančiosios koalicijos.