Ekspertų nuomone, Maskva greičiausiai tęs diplomatinių protestų laviną.

Prezidentas Vladimiras Putinas griežtai pasmerkė šeštadienį paryčiais suduotus smūgius Sirijai ir pridūrė, kad Vašingtonas jau yra atsakingas už „skerdynes Jugoslavijoje, Irake ir Libijoje“.

Tačiau Rusijos lyderis nepaskelbė apie jokias atsakomąsias priemones; Maskva paprasčiausiai sušaukė skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį.

Karinio atsako nelaukiama

Kremliui palankus rusų žurnalo „Russia in Global Affairs“ redaktorius Fiodoras Lukjanovas atmetė tiesioginio karinio konflikto tarp Maskvos ir Vašingtono tikimybę.

„Kaip ir tikėtasi, pagrindinis tikslas buvo jėgos pademonstravimas“, – valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė F. Lukjanovas, turėdamas omenyje JAV, Britanijos ir Prancūzijos smūgius Sirijai.

„Taikiniai buvo parinkti gan rūpestingai, siekiant išlaikyti situacijos kontrolę“, – sakė jis.

Maskvoje įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Dialogue of Civilisations“ tyrimų vadovas Aleksejus Malašenka kalbėjo panašiai.

„Nieko negirdime apie atsakomuosius smūgius, ši tema dingo“, – naujienų agentūrai AFP sakė A. Malašenka.

„Praktiškai visi mano, kad Rusijos karinis atsakas neįmanomas, tai labai pavojinga ir gal padaryti priešingą poveikį“, – pridūrė jis.

Aleksandras Šumilinas iš Rusijos mokslų akademijai priklausančio JAV ir Kanados instituto taip pat sakė, kad karinis atsakas nesvarstomas.

„Smūgiai buvo nutaikyti, tiesioginės žalos Rusijai ir rusams nepadaryta“, – AFP sakė A. Šumilinas.

„Daug triukšmo“

„Atsakomųjų žingsnių gali būti imtasi tik politikos ir propagandos srityse – tai kaip tik ir vyksta, – sakė A. Šumilinas. – Daugiau nieko negalima padaryti.“

A. Malašenka pridūrė: „Bus daug triukšmo, kalbų litanija, bet griežtų veiksmų nebus imtasi. Vėlgi, Rusija nieko negali padaryti.“

Pasak jo, laukiama daugiau griežtos Rusijos retorikos Jungtinėse Tautose. „Bet tai nieko nereiškia“, – sakė A. Malašenka.

Rusijos parlamento aukštųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas nustatė toną pareikalaudamas „teisinių pasekmių“. Tai buvo vienas pirmųjų Maskvos komentarų po šeštadienio smūgių Sirijoje.

„Esu absoliučiai įsitikinęs, kad mūsų atsakas į situaciją turėtų būti teisinis, o ne karinis, kol neliečiami mūsų kariniai objektai Sirijoje“, – sakė K. Kosačiovas, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.

„Tai, žinoma, yra skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis“, – sakė jis.

Ar smūgis teisėtas?

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, kad įtariamas cheminio ginklo panaudojimas sukilėlių mieste Dumoje praėjusį savaitgalį buvo akivaizdus kelių Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų prieš Siriją pažeidimas.

Britų ministrė pirmininkė Theresa May taip pat pavadino smūgius Sirijai „teisingais ir teisėtais“, ir sakė, kad tarptautinė bendrija netoleruos tolesnio cheminių ginklų naudojimo.

Prancūzija sako, kad po 2013 metų, kai Damaskas neva pritarė Cheminio ginklo uždraudimo konvencijai (CWC), Sirija tęsė slaptą cheminių ginklų programą, o tai galėtų paskatinti kitus represinius režimus taip pat naudoti tokius ginklus.

Šeštadienį paskelbtoje analizėje prancūzų žvalgybos tarnybos kalba apie „surinktus įrodymus“, kad nuo 2017 metų balandžio 4-osios, kai Chan Šeichūne buvo panaudotos zarino dujos, buvo įvykdyta maždaug 11 cheminių atakų, daugiausia panaudojant chlorą.

Ataka Chan Šeichūne, kai žuvo 88 žmonės, sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir paskatino JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmuosius smūgius Sirijos režimui.

„Manome, kad cheminių ginklų naudojimo normalizavimas yra grėsmė mūsų kolektyviniam saugumui, kuri negali likti be atsako“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Prancūzijos prezidentūroje.

Tačiau Maskva, pagrindinė Sirijos sąjungininkė septynerius metus trunkančiame pilietiniame kare, iškart pareikalavo skubaus JT Saugumo Tarybos susirinkimo ir sakė, kad Vakarų galybės pažeidė „JT chartiją ir tarptautinės teisės normas bei principus“.

Analitikai sutinka, kad JAV, Britanija ir Prancūzija, surengusios smūgį Sirijai be JT įgaliojimo, kuris faktiškai yra neįmanomas, nes Rusija nuolat vetuoja tokius pasiūlymus Saugumo Taryboje, kliovėsi nelabai aiškia „teisinės moralės“ koncepcija.

„Konvencijų pažeidimas nesuteikia teisės naudoti jėgą“, – sakė pagalbos organizacijos „Gydytojai be sienų“ (MSF) teisės klausimų direktorė Francoise Saulnier.

Pagal JT taisykles karinė jėga kitos valstybės teritorijoje leidžiama tik trimis atvejais: teisėtos savigynos tikslais, paprašius tai šaliai arba leidus JT Saugumo Tarybai.

„Dūmų uždanga“

Vakarų pareigūnai taip pat nurodo moralinį argumentą ir sako, kad turi būti užkirstas kelias Sirijos prezidento Basharo al Assado režimui naudoti ypač žiauraus poveikio ir uždraustus ginklus.

„JT rezoliucijos priimtos ir šiandien mes galbūt veikiame ne pagal šių rezoliucijų gaires, bet pagal tarptautinės teisės gaires: šis diktatorius žudo savo paties žmones“, – neseniai sakė Prancūzijos parlamento Gynybos komiteto pirmininkas Jeanas-Jacques'as Bridey.

Tačiau vadovautis tokiais argumentais rizikinga, nes jie gali atverti kelią vienašališkam jėgos naudojimui kitokiais atvejais. Šis precedentas gali būti ypač parankus režimų, jau pademonstravusių, kad jie nelabai paiso tarptautinės teisės principų, pastangoms pateisinti savo jėgos naudojimą, sako analitikai.

„Teisinė moralė yra absoliutūs spąstai, nes tai, kas moralu tau, nėra moralu man“, – sakė Didier Billionas iš Prancūzijos Tarptautinių ir strateginių reikalų instituto.

„Kas suteiktų Prancūzijai ir JAV teisę bombarduoti kokią nors valstybę?“ – klausė jis ir atmetė šių šalių pateiktus argumentus kaip „dūmų uždangą“.

Teisininkui Patrickui Baudouinui iš Paryžiuje įsikūrusios ne pelno organizacijos „International Federation for Human Rights“ tai atrodo kaip „tarptautinės teisės pažeidimas siekiant užtikrinti, kad jos būtų laikomasi“.

„Tai idėja, kad yra kažkokia tarptautinė humanitarinė teisė, pagrįsta „atsakomybe ginti“. Tačiau tai nėra išdėstyta tarptautinėje teisėje“, – sakė jis.

F. Saulnier sutinka, kad tokios sąvokos yra „tuščios koncepcijos", galinčios duoti priešingų rezultatų.

„Pavojinga tai, jog Vakarai, Sirijoje jau kariaujantys su veikėjais ne valstybėmis, rizikuoja eskalacija tarptautinio konflikto link, kad potencialiai grįžtų prie derybų stalo“ dėl septynerius metus trunkančio pilietinio karo, sakė ji.

Tačiau bandydami apeiti nustatytas taisykles dėl jėgos panaudojimo, „mes likviduojame teisines struktūras, sukurtas po Antrojo pasaulinio karo“, pažymėjo F. Saulnier ir perspėjo dėl galinčios grįžti „kanonierių diplomatijos“.

Rusija: liejate krokodilo ašaras Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebeznia teigė: „Liejate krokodilo ašaras dėl eilinių sirų, dėl eilinių sirų, kurie laimingi, kad jiems padedame mes ir valdžia.“ Jo teigimu, sąjungininkai galėtų sustabdyti karą Sirijoje per 24 val., bet nenori to daryti. O JAV vadovaujami antskrydžiai Sirijoje kelia grėsmę JT pastangoms rasti politinį sprendimą konfliktui Sirijoje.

JAV ambasadorė JT: mes pasiruošę atsakui Neeiliniame JT Saugumo Tarybos posėdyje kalbėjosi JAV ambasadorė prie Jungtinių Tautų, Nikki Haley sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo: jeigu Basharas al Assadas vėl panaudos cheminį ginklą, JAV yra visiškai pasiruošusios atsakyti.

JT Saugumo Taryba susirinko tartis dėl smūgių Sirijoje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šeštadienį Rusijos prašymu susirinko aptarti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinių smūgių Sirijoje, surengtų reaguojant į numanomą cheminę ataką. Kreipdamasis į Tarybą JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino šalis laikytis tarptautinės teisės. Rusija išplatino rezoliucijos projektą, kuriame raginama pasmerkti raketinių smūgių „agresiją“ prieš Siriją, bet Britanijos ambasadorė sakė, kad šie smūgiai, suduoti siekiant palengvinti žmonių kančias Sirijoje, buvo „ir teisingi, ir teisėti“. Per šeštadienį paryčiais įvykdytą operaciją buvo smogta trims taikiniams: mokslinių tyrimų kompleksui Damasko apylinkėse, cheminių ginklų sandėliui vakariniame Chomso mieste ir trečiam taikiniui, kuriame buvo vadavietė ir cheminės ginkluotės įrangos sandėlis, pranešė JAV kariškiai. JAV, Britanija ir Prancūzija karinių veiksmų ėmėsi reaguodamos į įtariamą cheminę ataką Sirijos sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste. Per tą incidentą praėjusį savaitgalį žuvo mažiausiai 40 žmonių. A. Guterresas Saugumo Tarybai pasakė: „Šiuo kritišku momentu raginu visas valstybes nares veikti pagal Jungtinių Tautų chartiją ir tarptautinę teisę, įskaitant normas prieš cheminius ginklus.“ Britanijos ambasadorė JT Karen Pierce teisino karinius veiksmus prieš Siriją ir sakė, kad buvo „ir teisinga, ir teisėta“ surengti smūgius siekiant palengvinti žmonių kančias. JAV, Britanija ir Prancūzija argumentavo, kad Sirijos prezidento Basharo al Assado pajėgos pažeisdamos tarptautinę teisę daug kartų panaudojo nuodingas dujas. A. Guterresas pakartojo savo raginimą atlikti tyrimą cheminių atakų kaltininkams nustatyti. Rusija anksčiau šią savaitę vetavo JAV pasiūlymą sukurti tokį mechanizmą.

Rusija siūlo JT rezoliuciją Rezoliucija pasmerktų „JAV ir jos sąjungininkių agresiją prieš Siriją, kuri pažeidžia JT Chartiją“. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas smūgius pavadino „nepriimtinais ir neteisėtais“.

Iš Turkijos lyderio – netikėtas pareiškimas Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį sveikino Vakarų smūgius Sirijos lyderio Basharo al Assado režimui ir vadino juos „tinkamu atsaku“ į „nežmoniškas“ Damasko atakas. „Mes laikome šią operaciją tinkama“, – per savo valdančiosios partijos susitikimą Stambule sakė R. T. Erdoganas. „Režimas pamatė, kad pastarosiomis dienomis intensyvėjančios jo atakos prieš disidentus ... nebus paliktos be atsako“, – pažymėjo jis. Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija šeštadienį paryčiais smogė keletui Sirijos režimo taikinių, praėjus savaitei po įtariamos dujų atakos sukilėlių kontroliuotame Damasko priemiestyje Dumoje. Manoma, kad per tą ataką žuvo mažiausiai 40 žmonių.

JAV praneša, kad smogta visiems suplanuotiems taikiniams Pentagonas praneša, kad per antskrydžius Sirijoje pataikyta į visus numatytus taikinius, o apie sužeistus civilius gyventojus nėra žinių. Pranešama, kad dalis Sirijos cheminių ginklų infrastruktūros išliko, kita vertus, per antskrydžius jai suduotas stiprus smūgis. Generolas leitenantas Kennethas F. McKenzie‘is sakė žurnalistams, kad antskrydžiai buvo tikslūs, triuškinantys ir efektyvūs. Pentagono atstovė spaudai Dana White sako, kad antskrydžiai surengti, siekiant „susilpninti Sirijos pajėgumą ateityje panaudoti cheminį ginklą“. Ji pridūrė, kad šis veiksmas nereiškia JAV politikos pasikeitimo ar bandymo nuversti Sirijos režimą. Bet atstovė spaudai pridūrė, kad kita vertus „negalime leisti tokių didžiulių tarptautinės teisės pažeidimų“. D. White paragino Rusiją vykdyti savo įsipareigojimą – užtikrinti, kad B. al Assado režimas atsisakytų cheminių ginklų. Atstovė spaudai pridūrė, kad Sirijos karinės oro pajėgos buvo menkai aktyvios, be to, nebuvo jokių požymių, kad būtų prisidėjusios Rusijos gynybos sistemos.

Pentagonas sako, kad smūgiai Sirijoje buvo taiklūs Smūgiai buvo „triuškinantys ir efektyvūs“, taip pat smūgiai nusiuntė nedviprasmišką žinutę Sirijos režimui, kad šis nustotų naudoti cheminius ginklus. Anot Pentagono atstovų, Sirijos oro gynyba buvo neefektyvi ir nebuvo jokių indikacijų, kad Rusijos oro gynyba buvo panaudota. Pentagono atstovai taip pat patikino, kad nesiekiama konflikto Sirijoje.

JT Saugumo Taryba susirinks tartis dėl smūgių Sirijoje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šeštadienį Rusijos prašymu susirinks aptarti JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinių smūgių Sirijoje, surengtų reaguojant į numanomą cheminę ataką. Atviras posėdis JT būstinėje Niujorke prasidės 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku. Jo metu Saugumo Tarybą informuos JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, sakė vienas JT pareigūnas. Anksčiau paskelbtame A. Guterreso pareiškime sakoma, kad visos šalys turėtų „elgtis santūriai šiomis pavojingomis aplinkybėmis ir vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų eskaluoti situaciją bei padidinti Sirijos žmonių kančias“. Vakarų pareigūnai sakė, kad sparnuotosios raketos ir raketos „oras-žemė“ Sirijoje pataikė į objektus, susijusius su cheminių ginklų programa. Per šeštadienį paryčiais įvykdytą operaciją buvo smogta trims taikiniams: mokslinių tyrimų kompleksui Damasko apylinkėse, cheminių ginklų sandėliui vakariniame Chomso mieste ir trečiam taikiniui, kuriame buvo vadavietė ir cheminės ginkluotės įrangos sandėlis, pranešė JAV kariškiai. Rusija perspėjo, kad bet kokie kariniai veiksmai prieš Siriją būtų tarptautinės teisės pažeidimas, nes būtų įvykdyti be JT Saugumo Tarybos pritarimo. Penktadienį per Tarybos posėdį JAV, didžioji Britanija ir Prancūzija išdėstė argumentus dėl karinių veiksmų ir teigė, kad Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) pajėgos pažeisdamos tarptautinę teisę daug kartų panaudojo nuodingas dujas. Rusija tai atrėmė pareiškimu, kad Vakarai teturi vienintelį tikslą Sirijoje – nuversti B. al Assadą ir „atgrasyti, sulaikyti Rusijos Federaciją“.

OPCW ekspertai tęsia įtariamos cheminės atakos Dumoje tyrimąTarptautinės cheminių ginklų priežiūros agentūros ekspertai tęsia faktų nustatymo misiją dėl numanomos nuodingųjų dujų atakos Sirijos mieste Dumoje, nors Vakarų šalys sudavė virtinę smūgių taikiniams šioje šalyje, siejamiems su režimo cheminių ginklų programa.Cheminių ginklų uždraudimo organizacija (OPCW) „dirba glaudžiai bendradarbiaudama“ su Jungtinių Tautų saugumo ekspertais, kad „įvertintų padėtį ir užtikrintų komandos saugumą“.OPCW pareiškime sakoma, kad jos ekspertų grupė vėliau šeštadienį išvyks į Dumą ir „toliau vykdys savo misiją Sirijos Arabų Respublikoje, kad nustatytų faktus, susijusius su pareiškimais dėl cheminių ginklų panaudojimo Dumoje“.Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija šeštadienį paryčiais smogė keletui Sirijos režimo taikinių, praėjus savaitei po įtariamos dujų atakos sukilėlių kontroliuotame Damasko priemiestyje Dumoje. Manoma, kad per tą ataką žuvo mažiausiai 40 žmonių.Iki šiol didžiausią užsienio karinę operaciją prieš Sirijos režimą surengusių Vakarų šalių pareigūnai sakė, kad iš laivų ir lėktuvų paleistomis sparnuotosiomis raketomis buvo smogta taikiniams netoli Damasko ir Chomso provincijoje. Tarp atakuotų objektų buvo vienas mokslinių tyrimų centras, numanomi cheminių ginklų sandėliai ir viena vadavietė.Sirijos valstybinė žiniasklaida informavo, kad vidaus saugumo pajėgos šeštadienį įžengė į Dumą ir kad mieste per kelias valandas padėtis bus normalizuota.Sirija ir jos sąjungininkė Rusija pažadėjo užtikrinti pirmosios nuo 2014 metų už Damasko ribų surengtos OPCW misijos saugumą.

Prancūzija: smūgiai sunaikino „didelę dalį“ Sirijos cheminio arsenaloPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas šeštadienį pareiškė, kad paryčiais jo šalies kartu su Didžiąja Britanija ir JAV surengti smūgiai Sirijoje sunaikino „didelę dalį“ Damasko vyriausybės turėtų cheminių ginklų atsargų.„Didelė dalis jos cheminio arsenalo buvo sunaikinta, – televizijai BFM sakė J.-I. Le Drianas. – Daug buvo sunaikinta per smūgius praietą naktį.“Jis pridūrė, kad Prancūzija turi „patikimų duomenų“, jog Sirijos prezidento Basharo al Assado režimas yra atsakingas už praeitą savaitgalį sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste netoli Damasko įvykdytą nuodingųjų dujų ataką. Pasak padėtį Sirijoje stebinčių grupių, per ataką Dumoje žuvo mažiausiai 40 žmonių.„Kalbant apie cheminių ginklų klausimą, yra raudona linija, kuri neturi būti peržengta. Jeigu ji bus vėl peržengta, bus kita intervencija“, – perspėjo J.-I. Le Drianas.„Tačiau manau, kad pamoka buvo išmokta“, – pridūrė jis.

ES palaiko sąjungininkesEuropos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas šeštadienį sakė, kad Europos Sąjunga palaiko Jungtines Valstijas, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją dėl jų smūgių Sirijoje, suduotų po įtariamos Damasko cheminės atakos sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste.„JAV, Prancūzijos ir JK smūgiai aiškiai parodo, kad Sirijos režimas drauge su Rusija ir Iranu negali tęsti šios žmonių tragedijos, bent jau be kainos. ES palaikys savo sąjungininkes teisingumo pusėje“, – sakoma D. Tusko žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“.Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė, jog ataka Dumoje – ne pirmas kartas, kai Damaskas panaudoja cheminius ginklus prieš civilius, „bet turi būti paskutinis“ kartas.„Tarptautinei bendrijai tenka atsakomybė identifikuoti ir pareikalauti atskaitomybės iš tų, kas atsakingas dėl bet kokią ataką cheminiais ginklais“, – sakoma J.-C. Junckerio pareiškime.„Į aštuntuosius konflikto metus žengiančiai Sirijai labai reikia visų šalių gerbiamo ilgalaikio ugnies nutraukimo, kuris sudarytų sąlygas pasiekti suderėtą politinį sprendimą per Jungtinių Tautų vadovaujamą Ženevos procesą, kad kartą ir visiems laikams šaliai būtų atnešta taika“, – sakė J.-C. Junckeris.

„Press Association“ sukūrė grafinį žemėlapį, kuriame matyti, kur įvykdytos atakos:https://twitter.com/PA/status/985078172688449536

Buvo vengiama Rusijos karinių objektųJAV prezidento Donaldo Trumpo administracija laiko Maskvą naujausios cheminės atakos Sirijoje bendrininke, bet Pentagono planuotojai labai stengėsi, kad smūgiai nepataikytų į Rusijos karinius objektus.Vakarų ir Rusijos susidūrimas Sirijoje – tyčinis ar netyčinis – galėtų turėti katastrofiškų pasekmių ir staigiai pasukti septynerius metus trunkantį konfliktą nauja pavojinga kryptimi.Daugiau – čia.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel šeštadienį sakė, kad smūgiai Sirijos režimui buvo „būtini ir tinkami“ po įtariamos cheminių ginklų atakos Dumoje netoli Damasko.„Mes remiame faktą, kad mūsų sąjungininkai JAV, britai ir prancūzai ... prisiėmė savo atsakomybę. Šis karinis įsikišimas buvo būtinas ir tinkamas“, – sakoma A. Merkel pareiškime.„Visa verčia mus manyti“, kad atsakomybė už dešimtis gyvybių nusinešusią ataką Dumoje tenka Sirijos prezidentui Basharui al Assadui, sakė A. Merkel.Ketvirtadienį ji atmetė galimybę Vokietijai prisidėti prie kokių nors karinių veiksmų Sirijos atžvilgiu.Šeštadienį kanclerė sakė, jog atrodo tikėtina, kad Sirijos režimas „praeityje kelis kartus panaudojo cheminius ginklus prieš savo paties žmones“.„Šimtmetis po Pirmojo pasaulinio karo ... privalome kovoti su (tarptautinės) cheminių ginklų konvencijos erozija“, – pažymėjo A. Merkel.„Vokietija ryžtingai imsis diplomatinių pastangų tam paremti“, – pridūrė ji.

Kremlius: Rusija griežtai smerkia smūgiusKremlius šeštadienį griežtai pasmerkė Vakarų šalių karinius smūgius Sirijoje, kur Maskvos pajėgos teikia pagalbą prezidento Basharo al Assado režimui.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas JAV ir sąjungininkų smūgius pavadino „agresijos aktu“.Daugiau – čia.

Prancūzija: Rusija buvo perspėtaPrancūzijos gynybos ministrė Florence Parly šeštadienį nurodė, kad per bendrą karinę operaciją su JAV ir Didžiąja Britanija šalies pajėgos smogė trims taikiniams Sirijoje ir kad Rusija apie šiuos veiksmus buvo iš anksto informuota.Daugiau – čia.

Sirijos prezidento vaizdo įrašasSirijos prezidentas Basharas al Assadas atvyko į biurą po naktį ginkluotųjų jungtinių pajėgų surengtų oro išpuolių, kuriuos Sirijos Užsienio reikalų ministerija pavadino brutaliais ir barbariškais.https://twitter.com/Presidency_Sy/status/985035128794644480

Rusija: į Siriją buvo paleista dagiau kaip 100 raketųDaugiau – čia.

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau išreiškė palaikymą sąjungininkų veiksmams Sirijoje.

B. al Assado režimas tvirtino, kad naktį įvykdytas išpuolis nesumenkins Sirijos kariuomenės apsisprendimo įveikti maištininkus ir atkurti kontrolę visoje šalyje, pareiškė Sirijos Užsienio reikalų ministerija.„Barbariška agresija... niekaip nepaveiks Sirijos žmonių ir jų didvyriškų ginkluotųjų pajėgų ryžto ir atkaklumo“, – citavo SANA oficialų šaltinį ministerijoje.Anot jo, ši agresija tik pakurstys įtampas pasaulyje, be to, ji esą kelia grėsmę tarptautiniam saugumui.

Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter“ sureagavo chemines atakas Sirijoje pavadindamas „pasibjaurėtinomis“:https://twitter.com/BorisJohnson/status/985024312510963712

„Nukentėjo trys civiliai asmenys“Sirijos naujienų agentūra SANA pranešė, kad oro išpuoliai prieš karinius objektus Chomse nukrypo nuo savo taikinio ir esą sužeidė tris civilius asmenis.Oro išpuoliai padarė materialinės žalos tik mokslinių tyrimų centre Damasko Barzeho regione – sugriovė pastatą, kuriame buvo įrengtas mokymo centras ir laboratorijos.

Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad „daugiau nei 100 raketų buvo paleista į Siriją, tačiau didelį skaičių pavyko perimti“.

Po JAV ir sąjungininkų smūgių į Damasko gatves išėjo protestuotojai, palaikantys Sirijos režimą.

Rusijos gynybos ministro teigimu, nė vienas iš JAV, JK ir Prancūzijos išpuolių nepataikė į tas zonas, kuriose Rusijos gynybos sistemos saugo įrenginius Sirijoje, praneša Rusijos naujienų agentūra „Tass“.