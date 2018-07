JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos prezidento V. Putino kūno kalba jų susitikimo Helsinkyje metu rodo tarp jų tvyrantį savotišką šaltuką, newsweek cituoja kūno kalbos ekspertę Judi James.

Pasak jos, pirmąjį galios žaidimo raundą laimėjo V. Putinas, pirmadienio popietę Suomijos sostinėje 50 minučių vėlavęs į susitikimą ir vertęs D. Trumpą jo laukti.

D. Trumpas susitikimuose su pasaulio lyderiais garsėja tvirtu rankos paspaudimu ir nenoru paleisti besisveikinančiojo ranką. Tačiau komentaruose po „Reuters“ nuotrauka pastebimas kitoks požiūris, mat joje matyti, kaip D. Trumpas, spausdamas ranką V. Putinui, liečia jo marškinių rankogalį.

„Kambaryje, į kurį jie buvo pakviesti padaryti oficialią nuotrauką, abu prezidentai labiau priminė krizės pakirstą rūškaną besiskiriančią porą. V. Putinas atrodė itin paslaptingas, nerodė emocijų ir retai atsakė į padrikus D. Trumpo bandymus užmegzti akių kontaktą“, – „The Express“ aiškino J. James.

Ji pastebėjo, kad prezidentų kūno kalba neatrodo tokia draugiška, kaip būtų galima tikėtis po šiltų D. Trumpo žodžių. Prieš susitikimą jis sakė, jog sutarti su Rusija būtų „geras, tikrai neblogas dalykas“.

„Jei D. Trumpo susitikimas su Theresa May atrodė kiek vėsokas, tai šis susitikimas atrodo tarsi padengtas storu šerkšnu“, – teigė ekspertė.

J. James tvirtina, kad į kambarį atėję vyrai „išdidžiai atkiša krūtines“, demonstruodami tipišką alfa patino elgesį: „Abu vyrai pasižymėjo alfa patino poza – tokį elgesį paprastai matome bokso ringe. Jie buvo atkišę krūtines, o D Trumpas tvirtai suspaudė lūpas. Be to, abu truktelėjo priekin švarkų skvernus – tai dažnai suvokiama kaip pasiruošimo kovai ritualas“.

„Sky News“ žurnalistas Markas Stone‘as pastebėjo, kad abiejų prezidentų kūno kalba buvo itin keista – D. Trumpas netgi mirktelėjo V. Putinui.

Very awkward body language... but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews 😉 pic.twitter.com/mQur4dzReI

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) July 16, 2018