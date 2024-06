Kitą savaitę Šveicarijoje vyks globalus taikos suvažiavimas, kuriame turėtų ieškoma sprendimų, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Tačiau jau dabar aišku, kad esminiai sprendimų jame tiesiog nebus įmanoma priimti. Be to, sprendžiant karo baigties scenarijus vis didesnį dėmesį ima vaidinti Kinija. Politikos ekspertai dėl to mato nemažai Vakarų padarytų klaidų.