IS naudoja užšifruotų žinučių programėlę „Telegram“ ir per ją kasdien skelbia informaciją apie karines operacijas ir prisiima atsakomybę už atakas. Visgi nuo trečiadienio 9 val. Grinvičo (11 val. Lietuvos) iki ketvirtadienio 10 val. 01 min. Grinvičo (12 val. 01 min. Lietuvos) laiku IS paskyrose nebuvo paskelbta nė vieno pranešimo.

Tarptautinio radikalizacijos ir politinio smurto studijų centro vyresnysis tyrėjas Charlie Winteris sakė, kad tokia tyla yra „beprecedentė“.

„IS žiniasklaidos produkcijos lėtėjimas pastarosiomis savaitėmis buvo itin didelis“, – teigė jis.

„Tačiau nėra buvę laikotarpio, kad ji visiškai tylėtų ištisą parą“, – sakė Ch. Winteris naujienų agentūrai AFP.

IS savo „Telegram“ kanaluose paprastai per dieną paskelbia keliolika žinučių, pradedant įvairiomis kalbomis transliuojamais radijo įrašais apie judėjimo pasiekimus kovos lauke, baigiant nuotraukomis iš civilių gyvenimo grupuotės paskelbtame „kalifate“.

Vis dėlto trečiadienį grupuotė savo paskyroje buvo aktyvi vos pusvalandį, ir visiškai praleido savo „kasdienę transliaciją“.

Tyla IS „Telegram“ kanale tvyrojo daugiau kaip parą – iki ketvirtadienio, kai džihadistai pasidalijo keturių minučių trukmės arabišku radijo įrašu apie operacijas Rytų Sirijoje ir Irake.

Šiemet IS prarado dviejų savo svarbiausių bastionų – Mosulo Irake ir Rakos Sirijoje – kontrolę, o pastarosiomis dienomis džihadistai buvo išstumti iš paskutinių savo kontroliuotų miestų tose valstybėse.

JAV vadovaujama koalicija, remianti Sirijoje ir Irake vykdomas operacijas prieš IS, konkrečiai taikosi į džihadistus, prisidedančius prie judėjimo propagandos kanalų veiklos. Iš dalies tai paaiškina neįprastą džihadistų tylą internete, sakė Ch. Winteris.

„IS žiniasklaidos infrastruktūra per kelis pastaruosius mėnesius patyrė tikrą smūgį, ir todėl kažkas keičiasi“, – teigė jis.

Pasak Ch. Winterio, IS galimai fiziškai perkelia svarbius savo propagandos biurus ar jų darbuotojus. Vis dėlto analitikas neatmeta galimybės, kad džihadistai kuria naują žiniasklaidos strategiją, kuri atitiktų grupuotės pokyčius: iš savo teritoriją turinčios organizacijos ji virsta slaptu sukilėlių judėjimu.

„Atrodo, kad jie traukiasi į pogrindį“, – teigė jis.