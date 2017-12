Ši išvada buvo paskelbta praėjus dviem dienoms po S. Praljako savižudybės Jungtinių Tautų tribunolo teisėjų akivaizdoje. „Toksikologinio tyrimo preliminarūs rezultatai rodo, kad pono Praljako kraujyje nustatyta kalio cianido koncentracija“, – sakoma olandų prokuratūros pranešime. „Tai sukėlė širdies nepakankamumą, įvardytą kaip numanoma mirties priežastis“, – nurodoma dokumente. 72 metų S. Praljakas nusižudė, kai jo apeliaciją išnagrinėję Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) teisėjai paskelbė, jog jam paliekama galioti 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis piktai sušuko „Praljakas – ne nusikaltėlis. Aš atmetu jūsų verdiktą!“ ir kažko išgėrė iš mažo rudo buteliuko. Susiję straipsniai: Drama tribunole Hagoje: nustatė, ko išgėrė Bosnijos karo nusikaltėlis Kroatijos premjeras po karo nusikaltėlio Praljako mirties piktinosi JT teismo sprendimu Nugabentas į ligoninę buvęs Bosnijos kroatų pajėgų vadas mirė. S. Praljakas 2013 metais buvo nuteistas už įvairius nusikaltimus, tarp jų žudymus, persekiojimus ir deportavimus, praeito amžiaus 10-o dešimtmečio pradžioje Bosnijos kroatams mėginant susikurti atskirą valstybę. Preliminarios tyrimo išvados buvo paskelbtos atlikus S. Praljako palaikų tyrimą. „Praljakas mirė Vesteindės ligoninėje Hagoje, išgėręs skystos medžiagos Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai teismo salėje“, – nurodė Olandijos prokuratūra. Anksčiau penktadienį S. Praljako palaikų skrodimą atliko Hagoje įsikūrusio Nyderlandų teismo medicinos instituto specialistai, dalyvaujant dviem Kroatijos ekspertams.











