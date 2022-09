Ekspertai apie gėdingą Rusijos pagalbos šauksmą: Kremlius puolė į neviltį

aA

Rusija pagalbos kreipėsi į vieną skurdžiausių šalių, analitikai sako, kad tai ženklas, jog Kremlius puolė į neviltį. „Kremlius turėtų sunerimti dėl to, kad jam apskritai tenka ką nors pirkti iš šios šalies“, – pabrėžė Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) analitikas.