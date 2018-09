Beveik 4 tūkst. žmonių, daugiausia vaikai, šią savaitę buvo evakuoti iš Krymo pusiasalio šiaurėje esančio Armiansko miesto ir aplinkinių gyvenviečių, pranešė regiono švietimo ministerija. Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba ketvirtadienį uždarė du pasienio kontrolės punktus prie de facto sienos netoli Armiansko. Tai padaryta „dėl pavojingos ekologinės padėties“, nurodė pasieniečiai. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Petro Porošenka susidariusią padėtį apibūdino kaip „aplinkosaugos katastrofą“, tačiau išsamiau nieko nekomentavo. Armiansko gyventojai dvi savaites skundėsi gerklės skausmais ir dirginančiais kvapais. Anot jų, rugpjūčio 23-osios naktį metaliniai paviršiai surūdijo ir tapo alyvuoti, o medžiai visame mieste numetė lapus. Pareigūnams nieko nekomentuojant, gyventojų nerimas vis augo, o antradienį dėl susidariusios padėties buvo surengta protesto akcija, po kurios valdžia pradėjo tyrimą dėl sieros dioksido nuotėkio ir uždarė pagrindinę Armiansko gamyklą „Krymo titanas“, kur gaminamas titano dioksidas. Titano oksidas yra baltas pigmentas, naudojamas įvairiose pramonės šakose, įskaitant kosmetikos ir maisto gamybą. Sieros dioksidas yra titano dioksido gamybos proceso atliekos, o reaguodamas su vandeniu jis virsta sieros rūgštimi ir gali smarkiai pakenkti aplinkai. Okupuoto Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas ketvirtadienį nurodė medicinos darbuotojams paimti visų arčiausiai gamyklos rūgščių atliekų saugyklos gyvenančių žmonių kraujo mėginus. Manoma, kad ten įvyko nuotėkis. Rūgščių atliekų rezervuare nukrito vandens lygis ir pavojingi chemikalai garų pavidalu pateko į aplinką, nurodė Krymo vyriausybė. Krymo nepaprastųjų situacijų ministerijos vadovas Aleksejus Jeremejevas sakė, kad darbininkai nuolat purškia medžius ir kelius vandeniu ir dalija žmonėms medicinines veido kaukes. Gamykla „Titan“ Armianske Reuters / Scanpix Įspėjimai dėl rūgščiojo lietaus P. Porošenka per nacionalinę televiziją sakė, kad speciali tarptautinė komisija turi nustatyti „aplinkosaugos katastrofos“ Armiasnke priežastį, ir pridūrė, kad „šaltiniai“ įtaria, jog dėl to gali būti kaltos Rusijos karinės pratybos tame rajone. Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Olehas Slobodianas sakė, kad bus uždaryti du iš trijų pasienio kontrolės punktų prie de facto sienos tarp Krymo ir Ukrainos, tačiau pro juos bus praleidžiami Ukrainos piliečiai, „bėgantys iš katastrofos zonos“. Ukrainos valdžia laikinai uždarė mokyklas ir vaikų darželius su Krymu besiribojančioje Chersono srityje. „Laikinai sustabdyti transporto priemonių ir piliečių praleidimą Kalančako ir Čaplynkos pasienio kontrolės punktuose į Krymo pusiasalį ir įrengti sanitarinius punktus; laikinai sustabdyti mokymosi procesą mokyklose ir vaikų darželiuose, esančiuose galimo poveikio zonose; organizuoti vaikų, gyvenančių galimo poveikio zonose, sveikatos gerinimą srities vaikų sanatorijose“, – rašoma Chersono srities administracijos pranešime. Krymo gubernatorius A. Aksionovas tvirtina, jog nėra pavojaus, kad teršalai galėtų išplisti už Armiansko ribų. Tačiau naujienų agentūros AFP žurnalistas didžiausiame Krymo mieste Simferopolyje, esančiame maždaug už 130 km nuo Armiansko, pranešė gavęs oficialių teksto pranešimų, raginančių „vengti kelionių po miestą“, pajutus aitrų kvapą užsidėti marlės kaukę ir tučtuojau nuplauti vandeniu odą, jei ant jos dėl rūgščiojo lietaus iškiltų pūslių. Krymo „Titanas“, didžiausia titano dioksido gamykla Rytų Europoje, smarkiai nukentėjo dėl pusiasalio izoliacijos po Rusijos įvykdytos aneksijos. Dėl sankcijų gamykla prarado eksporto rinkas Vakaruose, o dėl Ukrainos vykdomos transportavimo blokados sutriko žaliavų tiekimas. A. Aksionovas ketvirtadienį apkaltino Kijevą, kad jis sukėlė nelaimę ir „kursto paniką socialiniuose tinkluose pasitelkęs vadinamuosius botus“. „Visi žino, kad pagrindinė Armianske susidariusios padėties priežastis yra Ukrainos vykdoma vandens tiekimo blokada, kuri iš esmės yra teroristinis aktas“, – rašė jis socialiniame tinlle „Facebook“. „Valdžia niekada jums nemelavo, – rašė A. Aksionovas. – Reaguokite tik į informaciją iš oficialių šaltinių.“











