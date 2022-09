„Kyjive, jau trečiojo vizito nuo Rusijos karo pradžios. Tiek daug visko pasikeitė. Dabar Ukraina yra kandidatė į ES. Su V. Zelenskiu ir (ministru pirmininku) Denysu Šmygalu aptarsiu, kaip toliau suartinti mūsų ekonomikas ir žmones Ukrainai judant narystės link“, – sakoma jos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.

I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022