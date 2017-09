J.C. Junckeris paragino ES šalių vadovus 2019 metų kovo 30 dieną susitikti Rumunijos Sibiu mieste, esančiame už madžaug 280 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Bukarešto. Diena anksčiau Jungtinė Karalystė turėtų oficialiai palikti ES. J.C. Junckeris sakė, kad „Britanijai pasitraukus (ES) toliau judės pirmyn, nes „Bexit“ nėra svarbiausias dalykas“. „Tai ne Europos ateitis“, – pažymėjo jis. Kreipdamasis į britų įstatymų leidėjus, džiūgaujančius dėl „Brexit“, J.C. Junckeris pareiškė: „Manau, gana greitai jūs dėl to gailėsitės“.











