Prieš itin svarbią britų ministrei pirmininkei Theresai May savaitę kreipdamasis į Europos Parlamentą, J.-C. Junckeris sakė, kad blokas atidžiai stebės Didžiosios Britanijos vyriausybės posėdį. Th. May savo nesutariančius ministrus penktadienį sukvies detaliai aptarti pageidaujamų prekybinių ryšių su ES po „Brexit“. „Mėnesius laukėme Dauningo gatvės 10-ojo namo Baltosios knygos (White Paper) ir analizuosime ją dėl jos privalumų“, – prancūziškai pasakė J.-C. Junckeris, turėdamas omenyje laukiamą Th. May vyriausybės pasiūlymą. „Tačiau noriu... pasakyti, jog mes nesutiksime su Airijos klausimo izoliavimu, kad jis liktų vienintelis neišspręstas klausimas derybų pabaigoje“, – sakė jis. „Visi mes esame airiški“, – jau angliškai pridūrė buvęs Liuksemburgo premjeras J.-C. Junckeris. Jo komentarai atspindi ES atsisakymą derantis dėl prekybos eiti toliau, kol nėra persilaužimo dėl įstrigusio klausimo, kaip po „Brexit“ išvengti patikrinimų prie britų Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos sienos. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas taip pat ragino Th. May pateikti pasiūlymą po ministrų susitikimo jos Čekerso užmiesčio rezidencijoje. „Dabar laukiame JK Baltosios knygos ir labai tikimės, kad ji atneš būtino aiškumo, realizmo ir postūmį šioms deryboms“, – europarlamentarams sakė D. Tuskas. Tačiau jis sutiko su J.-C. Junckeriu, kad drauge turi būti pateiktas patenkinamas atsakymas dėl Airijos. „Kuo greičiau gausime tikslų JK pasiūlymą dėl Airijos sienos, tuo (bus) didesnė tikimybė šiemet užbaigti „Brexit“ derybas“, – sakė jis. Sunkioje padėtyje atsidūrusi Th. May prieš savo ministrų kabineto posėdį antradienį susitiko su Olandijos premjeru Marku Rutte, o ketvirtadienį susitiks su Vokietijos kanclere Angela Merkel. Iki Britanijos išstojimo iš ES 2019 metų kovą likus mažiau nei devyniems mėnesiams, britų vyriausybė dar nėra pasakiusi, ko tiksliai nori, o derybų pažanga išlieka lėta.

