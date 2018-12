Nuo 2019-ųjų pradžios Briuselis skirs daugiau lėšų kovai su Rusijos propaganda. Šiemet šiam tikslui buvo skirta 1 mln. eurų, o kitąmet numatyta tam išleisti 5 mln. eurų. Su Rusijos skleidžiama dezinformacija kovojanti grupė iki šiol turėjo keletą darbuotojų, o 2019 metais jų skaičius išaugs iki 50, skelbia Lenkijos radijas. Prieš kelias savaites į Briuselį kreipėsi 60 ekspertų iš 20 šalių grupė, užsiimanti saugumo klausimais, paraginusi efektyviau kovoti su dezinformacija. Europos Komisijai skirtame laiške tie ekspertai sakė, kad šiuo metu būtina mobilizuoti jėgas ir išteklius. Jie atkreipė dėmesį, kad gegužę vyks rinkimai į Europos Parlamentą, ir tikimasi, kad suaktyvės Rusijos propaganda. Čekijos instituto „Europos vertybės“ sukurtos programos „Kremlin Watch“ vadovas Jakubas Janda sakė, kad „iki šiol Europos Komisija nuvertindavo (virš mūsų) pakibusią Rusijos grėsmę“. „Dabar tai pasikeitė. Gerai, kad biudžetas bus padidintas, – pridūrė jis. – Žinoma, to dar nepakanka. Tačiau tai yra mažas žingsnis į priekį teisinga kryptimi.“

