„Europos pasitarimas dėl 50 straipsnio numatytas sekmadienį. Tačiau tam reikia susitarti dėl politinės deklaracijos apie būsimus santykius. Ir to dar nepasiekta“, – per trumpą spaudos konferenciją Briuselyje pareiškė V. Dombrovskis. Pasak jo, penktadienį bus surengtas diplomatų pasitarimas, ir iki to būtina šią deklaraciją parengti. „Europos Komisija pasiruošusi išnagrinėti tokį tekstą ir imtis reikiamų veiksmų“, – nurodė EK vicepirmininkas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.