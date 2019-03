„Lengvajam automobiliui įsirėžus į šalikelėje stovėjusį vilkiką netoli Nižnij Kazaniščios kaimo, tris žmonės žuvo iškart, o dar du buvo sužaloti“, – pranešė Dagestano sveikatos apsaugos ministerija. Pasak pranešimo, du vidutinio lygio sužalojimų per šį eismo įvykį patyrę asmenys hospitalizuoti. Apie įvykio aplinkybes nepranešama, jas aiškinasi vietos policija.

