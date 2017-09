Pranešime nurodoma, kad įgyvendinant šį antiteroristinių priemonių projektą aplink labiausiai lankomą objektą pasaulyje atsiras neperšaunamo stiklo sienos. Tokie pakeitimai vykdomi po virtinės džihadistų atakų Prancūzijos sostinėje, per pastaruosius dvejus metus pareikalavusių daugiau kaip 200 gyvybių. Pagal devynis mėnesius truksiantį 30 mln. eurų vertės projektą aplink bokšto sodą iškils neperšaunamo stiklo siena, naujienų agentūrai AFP sakė Paryžiaus turizmo vadovas Jeanas-Francois Martins'as. Prie Eiffelio bokšto, kurį per metus aplanko 6–7 mln. žmonių, jau dabar nuolat patruliuoja policija. Tačiau Paryžiaus miesto taryba kovo mėnesį vienbalsiai nusprendė dar labiau stiprinti saugumą dėl „itin didelės teroristinės grėsmės“. Praėjusį mėnesį saugumo užtvarą prie bokšto peršoko peiliu ginkluotas 19-metis, buvęs psichiatrijos pacientas, tvirtinęs, kad nori užpulti kareivį. Tęsiant antiteroristinę operaciją „Sentinelle“, kuri buvo pradėta po džihadistų atakos satyrinio žurnalo „Charlie Hebdo“ redakcijoje 2015 metų sausį, maždaug 7 tūkst. karių patruliuoja gatvėse ir saugo turistinius objektus. J.-F. Martins'as sakė, kad renovacija „niekaip nesutrikdys lankytojų atvykimo“ ir kad turistai, perėję saugumo patikrinimus, galės nemokamai lipti į bokštą. 2018 metais prasidės dvejus metus truksiantis 128 metų senumo geležinio bokšto perdažymo projektas, taip pat jo liftų atnaujinimas, truksiantis dvejais metais ilgiau. Be to, 2021-aisiais bus pradėtas statyti naujas lankytojų pastatas; statybos truks dvejus metus, sakė J.-F. Martins'as. Tačiau, pasak jo, buvo atsisakyta prieštaringai vertinamų planų statyti požeminį centrą su parduotuvių galerija. Iš viso lankytojų patogumui šiame į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktame objekte atidėta 300 mln. eurų – projektams per ateinančius 15 metų. Miesto pareigūnai bando atnaujinti bokštą nemažindami lankytojų skaičiaus, Paryžiui rengiantis priimti 2024 metų olimpiadą.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.