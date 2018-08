Monumentas buvo uždarytas nuo pat trečiadienio popietės, nes darbuotojai susipyko vadovybe dėl sprendimo paskirti atskirus liftus lankytojams, bilietus įsigijusiems iš anksto ir įsigijusiems kasose prie bokšto. Tuo pačiu bokštas dabar numato pusę kasdienių bilietų skirti pirkėjams internetu, nors anksčiau jų tokiu būdu buvo parduodama vos 20 procentų. Darbuotojai sako, jog dėl pakeitimų nutįso didžiulės eilės, kuriose žmonėms, norintiems įsigyti bilietus vietoje, gali tekti praleisti iki trijų valandų. Pirkusiems bilietus internetu ir rezervavusiems konkretų apsilankymo laiką dabar tektų laukti iki valandos. Jie nori daugiau lankstumo kasdien valdyti tūkstantines minias turistų, norinčių pasiekti „Geležinės Ledi“ viršūnę, ypač pagausėjančias vasaros sezonu. Su vyru ir dviem paaugliais vaikais atvykusi moteris, vardu Hema, sakė naujienų agentūrai AFP išleidusi daug pinigų, tad nežinanti, ar sugrįš aplankyti Eiffelio bokšto vėlesniu laiku. „Taip elgtis negražu. Kad ir dėl ko jie čia bestreikuotų, tai nesąžininga lankytojų atžvilgiu“, – tvirtino ji. Derybos prasidėjo trečiadienio vakarą ir tęsėsi ketvirtadienį. Darbuotojai ketino balsuoti dėl bokštą prižiūrinčios įmonės SETE, kurios pagrindinė akcininkė yra Paryžiaus savivaldybė, pasiūlymo. „SETE gerai žino apie lankytojų nusivylimą dėl paminklo uždarymo ir jo neigiamą poveikį miesto ir šalies įvaizdžiui“, – teigė bendrovė trečiadienį. Pastaraisiais metais 300 bokšto darbuotojų gana dažnai streikuodavo, protestuodami dėl įvairių problemų, tokių kaip kišenvagių siautėjimas arba statinio priežiūros darbai. Eiffelio bokštas – viena populiariausių turistų lankomų vietų pasaulyje. Per metus jį aplanko daugiau nei 6 mln. žmonių.

