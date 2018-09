„Verdiktas galutinis ir neskundžiamas“, – sakė teismo pareigūnas. 2013 metų rugpjūčio 14 dieną, praėjus mėnesiui po to, kai armija nuvertė M. Mursi, saugumo pajėgos išvaikė dvi M. Mursi šalininkų protesto stovyklas Kaire. Per šią operaciją žuvo daugiau kaip 700 žmonių. Po kelių valandų įpykusi minia užpuolė policijos nuovadą Kairo priemiestyje Kerdasoje, kur žuvo 13 policininkų. Egipto teismai dėl neramumų šimtus žmonių nuteisė mirti ar ilgai kalėti; tarp jų yra M. Mursi ir keli jo Musulmonų brolijos judėjimo lyderiai. Tas pats teismas pirmadienį dėl minimo incidento Kerdasoje 80-čiai žmonių skyrė 25 metų įkalinimo bausmes, o dar 34-iems – 15 metų įkalinimo bausmes. 21 atsakovas buvo išteisintas. Anksčiau šį mėnesį Egipto teismas paliko galioti mirties bausmes 75 žmonėms. Tai buvo vienas masiškiausių teismų nuo ilgamečio prezidento Hosni Mubarako) nuvertimo 2011 metais. Buvęs ginkluotųjų pajėgų vadas Abdel Fattahas al Sisi, vadovavęs M. Mursi nušalinimui po masinių protestų prieš šio islamiškų jėgų prezidento valdymą, 2014 metais pats laimėjo prezidento postą. Šių metų kovą A. F. al Sisi buvo perrinktas 97 proc. balsų. Su juo varžėsi vienas oponentas, daugelio laikytas tik simbolišku varžovu.

