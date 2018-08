Vasarį kariuomenė pradėjo didžiulio masto operaciją prie džihadistus „Sinajus 2018“, kuria siekiama atsikratyti daugybę atakų Sinajuje rengiančių islamistų. „Per kelias pastarąsias dienas operacijos leido eliminuoti 52 itin pavojingus takfiritus“, – sakoma kariuomenės pranešime. Egiptas takfiritais, arba atsimetėliais, vadina sunitų džihadistus. Per bendrus saugumo pajėgų ir policijos reidus šiaurės Sinajuje ir pusiasalio vidurio regione taip pat buvo suimti 49 kovotojai, nurodoma kariuomenės pranešime. Susiję straipsniai: Jemene per bepiločio ataką ir susirėmimus nukauta dešimt džihadistų Izraelis griežtina Gazos Ruožo blokadą Per 250 džihadistų ir mažiausiai 30 karių jau žuvo nuo saugumo pajėgų operacijos Sinajuje pradžios, rodo oficialūs duomenys. Egipte pastaraisiais metais kovotojai įvykdė ne vieną kruviną išpuolį. Atakų smarkiai padaugėjo, kai 2013 metais armija po didžiulio masto antivyriausybinių protestų nuvertė pirmąjį laisvai išrinktą Egipto prezidentą – islamiškų jėgų remtą Mohamedą Mursi (Mohamedą Mursį). Džihadistai nužudė šimtus karių, policininkų ir civilių. Dažniausiai atakos rengiamos Sinajaus šiaurėje, bet jų pasitaiko ir kitur Egipte.

