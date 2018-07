Pasak vieno saugumo pajėgų pareigūno, kurį citavo agentūra, susirėmimas įvyko kariams šturmavus numanomą kovotojų slėptuvę Arišo mieste. Per operaciją saugumo pajėgos neutralizavo du sprogstamuosius užtaisus ir konfiskavo ginklų. Agentūra nenurodė, kada konkrečiai buvo surengtas šis reidas, taip pat nepatikslino, ar būta sužeistųjų ar žuvusiųjų tarp saugumo pajėgų narių. Egipto valdžia griežtai riboja žurnalistų patekimą į šiaurinę Sinajaus pusiasalio dalį. Egiptas jau seniai kovoja su Sinajuje aktyviai veikiančiais džihadistais. Vasarį kariuomenė pradėjo didžiulio masto operaciją prieš kovotojus šiame pusiasalyje, taip pat dalyje Nilo deltos regiono ir Vakarų dykumoje palei menkai saugomą sieną su Libija.

