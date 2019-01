Jų duomenimis, per sprogimą, kuris įvyko Kairo Nasro rajone, taip pat buvo sužeisti du pareigūnai. Sprogmuo buvo paslėptas krepšyje, kurį patikrino policija. Egipto koptai, kurie sudaro apie 10 proc. šalies gyventojų, pastaraisiais metais ne kartą buvo tapę Islamo valstybe (IS) pasivadinusios džihadistų grupuotės taikiniu. Naujasis išpuolis buvo surengtas prieš sekmadienį įvyksiančias Šv. Kalėdų mišias. Artėjant Kalėdoms, kurias Egipto koptai švenčia sausio 7 dieną, sostinėje pastarosiomis savaitėmis buvo gerokai sustiprintas saugumas. Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi dažnai pabrėžia, jog siekia ginti krikščionis nuo ekstremistų. Tačiau aktyvistai ir kai kurie analitikai sako, kad valstybė koptus diskriminuoja ir jiems neužtikrina pakankamos apsaugos. Nuo 2016 metų gruodžio per džihadistų išpuolius žuvo daugiau kaip 100 koptų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.