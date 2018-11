„Remiantis mūsų turimais operatyviniais duomenimis, sudužo Egipto karinių oro pajėgų lėktuvas MiG-29M. Mūsų techniniai specialistai artimiausiu metu vyks į Egiptą padėti tirti šią avariją,“ – pranešė korporacija. Laikraštis „Komersant“ anksčiau pranešė, kad MiG-29 sudužo mokomojo skrydžio metu. Šį lėktuvą Egiptas šiemet nusipirko iš Rusijos pagal šalių sudarytą komercinį sandorį. „Komersanto“ žiniomis, naikintuvo pilotas egiptietis katapultavosi, ir jo gyvybei pavojus negresia. „Incidentą galėjo sukelti arba techniniai gedimai (pavyzdžiui, integruotos valdymo sistemos gedimas), arba neteisingi piloto veiksmai,“ – laikraščiui sakė šaltinis aviacijos pramonėje.

