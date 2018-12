„Šiandien norėtume paskelbti apie naujausią 2018 metų atradimą. Tai – naujas radinys, privatus kapas,“ – sakė Senienų ministras Khaledas el Enanis (Chalidas Enanis) pakviestiems svečiams, tarp kurių buvo ir žurnalistų. „Kapas itin gerai išsilaikęs, spalvingai (ištapytas), su skulptūromis viduje. Jis priklauso aukštas pareigas užėmusiam žyniui... (ir) yra daugiau nei 4,4 tūkst. metų senumo,“ – pranešė ministras. Senienų ministerija nurodė, kad atrastoji kapavietė priklauso žyniui, vardu Wahtye (Vahtja), tarnavusiam 5-osios dinastijos faraono Neferirkarės laikais. Ministerijos pranešime nurodoma, kad kapavietė yra ištapyta scenomis, vaizduojančiomis karališkąjį šventiką kartu su motina, žmona ir kitais šeimos nariais. Jame taip pat atrasta daugiau nei dešimt nišų ir dvidešimt keturios spalvotos šventikų ir žynio šeimos narių statulėlės. Susiję straipsniai: Aptiktas senovės egiptiečių kapas su mumijomis Paslaptingas Putino draugas tampa labai svarbia figūra: jau skverbiasi į didžiules teritorijas Lapkričio mėnesį archeologai paskelbė Sakoroje atradę septynis senesnius nei 6 tūkst. metų sarkofagus, kuomet vykdė balandį pradėtus kasinėjimo darbus per tą pačią archeologinę ekspediciją. Trijuose iš šių kapų buvo rasta mumifikuotų kačių ir skarabėjų. Sakaros nekropolyje, išsidėsčiusiame į pietus nuo Kairo, yra daugiau nei prieš 4,6 tūkst. metų pastatyta laiptuotoji Džoserio piramidė – pirmasis akmeninis paminklas senovės Egipte. Kapo piramidė, kurią faraonui Džoseriui pastatė garsusis architektas žynys Imhotepas, iš pradžių buvo 62 metrų aukščio ir yra laikoma seniausiu pasaulyje vien iš akmens pastatytu pastatu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.