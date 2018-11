Vienas saugumo pareigūnas patvirtino, kad centrinėje Minjos provincijoje buvo įvykdytas išpuolis ir pridūrė, kad esama „žuvusiųjų ir sužeistųjų“. 7 koptai per išpuolį žuvo. Dar 14 žmonių buvo sužeista. Vienas saugumo pareigūnas patvirtino, kad centrinėje Minjos provincijoje buvo įvykdytas išpuolis ir pridūrė, kad esama „žuvusiųjų ir sužeistųjų“. Koptai, sudarantys 10 proc. tarp 96 mln. Egipto gyventojų, pastaraisiais metais ne kartą tapdavo džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) atakų taikiniais. 2017 metų balandį IS kovotojai per dvigubą sprogdinimą bažnyčiose nužudė daugiau kaip 40 žmonių, o dar po mėnesio Minjos provincijoje nušovė beveik 30 krikščionių, autobusu važiavusių į vienuolyną. 2017 metų gruodį vienas IS džihadistas nužudė devynis žmones per ataką bažnyčioje pietiniame Kairo priemiestyje. Šiemet vasarį Egipto kariuomenė Sinajaus pusiasalyje pradėjo didelę operaciją prieš „Islamo valstybę“. Grupuotė šiame regione aktyviai veikė nuo islamiškų pažiūrų prezidento Mohamedo Mursi (Mohamedo Mursio) nuvertimo 2013 metais. Per kariuomenės operaciją „Sinai 2018“ buvo nukauta daugiau kaip 450 džihadistų, teigė kariškiai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.