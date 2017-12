33 metų Laura Plummer buvo areštuota Hurgados oro uoste, muitinės pareigūnams jos bagaže aptikus beveik 300 vienų vaistų tablečių. Šie stiprūs skausmą malšinantys vaistai Egipte yra griežtai kontroliuojami, nes neretai jais piktnaudžiaujama kaip narkotikais. L. Plummer ir jos giminaičiai britų žiniasklaidai sakė, kad ji vaistus vežė savo vaikinui egiptiečiui, kenčiančiam nugaros skausmus. Teismo sprendimą dar galima apskųsti.

