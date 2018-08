Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, aukų padaugėjo mirus penkiems žmonėms netoli Benio miesto – viruso epicentro Šiaurės Kivu provincijoje. Iš viso „regione buvo pranešta apie 96 hemoraginės karštligės atvejus; 69 šių atvejų buvo patvirtinti, o dar 27 vertinami kaip galimi“, nurodė ministerija. Tuo tarpu medikų komandos, atsakingos už kovą su liga, po epidemiologinių tyrimų persvarstė ir sumažino „kontaktų“ – žmonių, galimai turėjusių sąlytį su virusu – apytikrį skaičių nuo 2 157 iki 1 609. Benio meras Jeanas Edmond'as Nyonyi Masumbuko Bwanakawa paskelbė, kad vyriausybė nuo pirmadienio siūlys nemokamą gydymą Benyje, Mabalake-Manginoje ir Oičoje. Kovos su Ebolos virusu koordinatorius daktaras Bathe Ndjoloko Tambwe sakė, kad šios programos tikslas – „panaikinti finansines kliūtis, galinčias atgrasyti gyventojus nuo apsilankymo sveikatos centre“. 80 mln. gyventojų turinčioje Kongo DR vidutinis uždarbis yra apie 1,25 JAV dolerio (1,08 euro) per dieną. Dabartinis Ebolos viruso protrūkis prasidėjo rugpjūčio 1-ąją Šiaurės Kivu esančioje Manginoje. Tai jau dešimtas protrūkis Kongo DR nuo 1976 metų, kai pirmą kartą buvo aptiktas šis virusas, pavadintas valstybės šiaurėje esančios upės vardu. Ilgą laiką buvo manoma, kad liga yra neišgydoma, tačiau skubus izoliavimas ir greitas gydymas pasireiškus simptomams, tokiems kaip vėmimas, viduriavimas ir dehidratacija, gydymas padeda kai kuriems pacientams išgyventi. Pastangos sukurti vakciną buvo suintensyvintos per daugiau kaip 11 tūkst. žmonių gyvybių nusinešusią Ebolos karštinės epidemiją, 2013–2015 metais užklupusią Vakarų Afrikos valstybes Gvinėją, Liberiją ir Siera Leonę .

