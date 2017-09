Jis, kaip ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmą kartą dalyvauja Jungtinių Tautų (JT) organizuojamoje Generalinėje Asamblėjoje.. Abiejų šalių prezidentai pirmadienį dalyvavo iš pažiūros draugiškame, tačiau nesutarimų nepanaikinusiame dvišaliame susitikime. Savo kalboje Generalinėje Asamblėjoje D. Trumpas skyrė daug dėmesio Iranui, pavadindamas tarptautinės bendruomenės susitarimą dėl Teherano branduolinės programos nutraukimo „gėda Jungtinėms Valstijoms“. Tačiau E.Macronas sakė, jog užpernai pasirašytas susitarimas tarp Irako, penkių nuolatinių JT Saugumo Tarybos narių ir Vokietijos yra „solidus, stiprus susitarimas, kuris patvirtina, jog Iranas nesukurs branduolinio ginklo“. Susiję straipsniai: D. Trumpas pagrasino visiškai sunaikinti Šiaurės Korėją D. Trumpas pakvietė vienuolikmetį į Baltuosius rūmus pjauti žolės „Dabar jo atsisakyti nepasiūlant nieko kito būtų rimta klaida, o nepagarba jam būtų neatsakinga“, – teigė Prancūzijos prezidentas. Jis tvirtino suprantantis nerimą, jog susitarimas neapima veiksmų po 2025 metų ar Irano balistinių raketų programos. E. Macronas paragino diplomatus imtis šių klausimų: „Būkime griežtesni, bet nenaikinkime susitarimų, kurie mums jau atnešė saugumą“. JT stebėtojai sako, jog Iranas iš tiesų laikosi minėto susitarimo, įskaitant apribojimus dėl urano sodrinimo. JAV įstatymai reikalauja, kad prezidentas kiekvienas 90 dienų patvirtintų, ar Teheranas laikosi įsipareigojimų nutraukti branduolinę programą mainais į atšauktas sankcijas. Tačiau D.Trumpas perspėjo, kad artėjant naujam patikrinimo terminui spalį jis gali to nepadaryti arba perduoti šį sprendimą Kongresui, itin smarkiai kritikuojančiam Iraną. Jokio persiderėjimo dėl klimato D. Trumpas jau yra pareiškęs, kad JAV trauksis iš Paryžiuje 2016 metais pasirašyto klimato susitarimo. Jeigu taip iš tikrųjų nutiks, JAV bus tarp trijų prie sutarties neprisijungusių šalių kartu su karo draskoma Sirija ir Nikaragva. Prancūzijos prezidentas teigė, jog Amerika galėtų grįžti į šią sutartį, tačiau pabrėžė, kad „dėl šio susitarimo nebus persiderama“. Mokslininkams vis smarkesnes liūtis arba sausras siejant su klimato kaita, E.Macronas sakė, jog pasaulyje kylančios temperatūros poveikis yra neišvengiamas. „Panaikinti ši susitarimą reikštų sugriauti tautų ir kartų paktą“, – kalbėjo jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.