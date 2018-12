E. Macronas, kalbėdamas Čado sostinėje Ndžamenoje, pareiškė, kad „labai apgailestauja“ dėl tokio JAV prezidento sprendimo. D. Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) yra įveiktas, ir nurodė išvesti visas amerikiečių pajėgas iš Sirijos bei didelį skaičių karių iš Afganistano. „Būti sąjungininke reiškia kovoti petys petin," – pažymėjo E. Macronas ir pridūrė, kad Prancūzija būtent tą ir daro Čade kovodama prieš džihadistus. „Sąjungininkė turi būti patikima, koordinuoti (veiksmus) su kitomis sąjungininkėmis," – sakė jis. Prancūzijos vadovas taip pat išreiškė pagarbą JAV gynybos sekretoriui Jamesui Mattisui, kuris po D. Trumpo pranešimo apie karių išvedimą iš Sirijos ketvirtadienį pranešė atsistatydinantis iš pareigų. Susiję straipsniai: Tarptautinės žiniasklaidos akiratyje – Grybauskaitės atkirtis Trumpui: ar Lietuvai tai naudinga Lenkijos užsienio reikalų ministras: Prancūzija yra Europos ligonis „Noriu atiduoti pagarbą generolui Mattisui (...) už metus, per kuriuos matėme, koks jis patikimas partneris," – sakė jis per bendrą spaudos konferenciją su Čado prezidentu Idrissu Deby. 68-erių J. Mattisas buvo vienas pirmųjų D. Trumpo paskirtų kabineto narių ir Pentagonui vadovavo beveik dvejus metus. JAV pasiuntinys kovos su IS reikalams Brettas McGurkas taip pat paskelbė, kad dėl Amerikos politikos Sirijos atžvilgiu pasikeitimo pirma laiko traukiasi iš pareigų. Jis pasiuntiniu turėjo dirbti iki vasario.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.